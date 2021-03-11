PUBG MOBILE, 3'üncü yıl dönümünü yeni sürümle kutluyor - Son Dakika

PUBG MOBILE, 3'üncü yıl dönümünü kutlamak için oyuna müzik temalı etkinlikler, yeni silah, yeni araçlar ve kutlama içerikleri oluşan bir güncelleme eklediğini duyurdu.

PUBG MOBILE, 3'üncü yıl dönümünü kutlamak için oyuna müzik temalı etkinlikler, yeni silah ve araçlar, Metro Royale bölümü ve kutlama içeriklerinden oluşan bir güncelleme geldiğini açıkladı. 9- 21 Mart arası aktif olacak güncellemeleri bugünden itibaren oyuncular, App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz olarak sunulacağı da bildirildi.

Güncelleme ile daha önce bahsi geçen 'Birlikte Gelişelim' isimli animasyon filminin de lansmanı yapıldı. Gündelik oyuncularının gelişme süreçlerini vurgulayan filme oyun içerisinden ve link üzerinden ulaşabileceği belirtildi.

Yapılan açıklamada, "3'üncü yıl dönümümüzü kutlamak adına oyun içinde bir elektronik müzik festivali sunuyoruz. Bu festival dahilinde Erangel'de, Oyuna Başlangıç Alanı ve Eğlence Parkında müzik alanları oluşturuldu. Oyuncuların eğlenceli vakit geçirebilmesi için de bu alanlarda DJ sahneleri, müzik makinesi ve tekno fırlatıcıları yerleştirildi. Orijinal parçalar bu sahnelerde yeniden düzenlenerek oyunculara sunuluyor. Ayrıca Sürüm 1.3 içerik güncellemesiyle birlikte oyuncular çorba paralarını çıkarmak için doyasıya eğlence içerisinde mücadele edebilir" denildi.

MÜZİK TEMALI YENİ OYUN "ÇILGIN RİTİMLER"

Yeni sürüm ile Sevilen Erangel haritasında yeni müzik temalı oyun modu 'Çılgın Ritimler'in açıldığı belirtilen açıklamada, "Oyuncular yeni mod için sıraya girdiğinde, oyuna başlangıç adasında, benzersiz oyun içi güçlere sahip üç özel kol bandından birini seçmeleri gerekiyor. Kol bantlarının her biri farklı bir güç sağlıyor ve haritada kasetler toplayarak iki pasif geliştirici ile güçlendirilebiliyor. Koruyucu kol bandı, müzik bariyeri, müzik dönüşümü, pop metal, Recon Knight kol bandı, Sonic Tarama, Encore, ses patlaması, hayatta kalan kol bandı, gizlilik, gözetim, düzenli solunum gibi özellikleri var. Oyuncular ayrıca, özel bir yıldönümü kutlaması olarak 15 Mart'tan itibaren rastgele çalınan daha fazla DJ müziğinin keyfini çıkarabilecekler. Ek olarak oyuncuların kendi alanlarında albümler alarak farklı şarkıları arka plan müziği olarak ayarlayabilecekleri bir müzik çalar bulunuyor" denildi.

Açıklamanın devamında Sürüm 1.3'ün güncellenmiş özellikleri ilgili ise şu bilgiler verildi:

"'Mosin-Nagant', 'Erangel ve Vikendi'de bazı Kar98K tüfeklerinin yerini aldı. 'Mosin-Nagant', Kar98K kadar güçlü 7.62 mm mermi ile etkili bir keskin nişancı tüfeğidir ancak mermileri daha hızlı gider ve daha az hasar verme oranına sahiptir. Motorlu Planör ile oyuncular artık pilot için bir ön koltuk ve yolcuların atış yapabileceği bir arka koltuktan oluşan bu iki koltuklu araçta gökyüzünden 'Erangel ve Miramar'ı gezebilirler. 'Kalkış için Motorlu Planör' yeterli hız kazanmalı ve ardından pilot burnunu kaldırmak için yukarı çıkma düğmesine basmalıdır. 'Motorlu Planör', motor hızına bağlı olarak yakıt kullanır. 'Metro Royale' güncellemesinde yeni bölüm 'Keşfet' Metro Royale modu için Metro Exodus canavarları ve Tikhar Tüfeği kaldırılmış halde mevcut olacak. Yeni bölümün başında oyuncu sıralaması, onur seviyeleri ve envanter sıfırlanacak. AG, kalıcı öğeler ve diğer harika ödüller dahil olmak üzere yeni onur ödülleri yayınlandı. Büyük ödüller için alt edilebilecek ekstra elit düşmanlar savaş meydanlarında aniden belirecek."