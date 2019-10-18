PUBG Mobile'dan Cadılar Haftası için dev içerik güncellemesi

Türkiye'nin ve dünyanın en çok oynanan mobil oyunu PUBG MOBILE bugün merakla beklenen yeni içerik güncellemesi 0.15.0'i yayınladı. Yeni silah ve araçlar, yepyeni özellikler içeren güncelleme ile birlikte Survive Till Dawn - Zombi Modu güncellendi ve daha pek çok yenilik yolda. Oyuncular yeni güncellemeye ücretsiz olarak App Store ve Google Play üzerinden erişebilecekler.



İşte 0.15.0 içerik güncellemesi kapsamında tüm PUBG MOBILE haritalarına ve oyun türlerine eklenen yeni özellikler



BRDM-2 Amfibik Zırhlı Araç – Oyuncular sadece işaret fişeği ile çağrılabilen ve alınan hasarı azaltan bu özel tankla hem karada hem de suda yolculuk edebilecekler.

Çıkıntılara Tutunma – Uzun süredir beklenen çıkıntılara tutunma özelliği ile oyuncular binalar ve konteynerler arasında tırmanarak daha önce erişilemeyen noktalara gidebilecekler.

Desert Eagle – Tüm tabancalar arasında en yüksek hasara ve namlu çıkış hızına sahip bu yeni tabanca, kurşun başına 62 hasar verir. Lazer Nişangah, Holografik Nişangah, Silah Lazeri ve şarjör eklentilerine hazır halde geliyor.

Petrol Varilleri – Tüm haritalarda bulunabilen araç petrol varilleri üzerlerine birkaç kurşun atarak patlatılabiliyor.

Grafiti – Oyuncular artık dört farklı grafiti tipiyle kendi işaretlerini savaş alanına bırakabilecekler.

Silah iyileştirmeleri ve ek düzenlemeler – M16A4, Vector, UMP45 ve MK47 Mutant silahları yeni eklentiler, mühimmat türleri ve taşıma kapasitelerinin yanı sıra diğer performans ve grafik iyileştirmeleri ile geliştirildi.



PUBG MOBILE bu yılın başında Resident Evil 2 ile gerçekleştirdiği ortaklık kapsamında oyuna Survive Till Dawn modunu ekleyerek, zombileri savaş alanına çıkarmıştı. Bugünden itibaren oyuncular, yenilenmiş objeler ve "cadılaştırılmış" canavarlarla birlikte tamamen yeni bir deneyim sunan Survive Till Dawn zombi moduyla "Cadılar Haftası" ruhuna bürünebilecekler. Ayrıca terk edilmiş fabrikalar ve kalelerde bulunan yeni bir düşman insan grubu da oyuna ekleniyor. Oyuncular bu yeni düşmanları yenerek daha iyi ödüller kazanabilecek. Zombileri öldürmek ise hem zombilere hem de diğer oyunculara karşı etkili özel biyolojik savaş ekipmanları kazandıracak.



Ayrıca bu ayın sonuna doğru sunulacak olan ve klasik mobil taktik oyunlarında daha önce hiç görülmemiş ölçekte yeni özellikler getiren Ağır Silah Modu da bambaşka bir PUBG MOBILE deneyimi yaşatacak. Ağır Silah Modu'yla gelecek özellik arasında şunlar yer alıyor:



Helikopterler – Oyuncular, yeni saldırı helikopteri ile artık gökyüzüne yükselip düşmanlarını havadan avlayabilecek.

Süper Silah Sandığı – Düzenli olarak ortaya çıkan ve 3 dakikadan sonra etkinleşen yeni bir sandık. Hava yardımı silahları, Seviye 3 Zırh ve Ağır Silah Modu silahları ve benzeri özellikler içerir.

Takım Arkadaşı Canlandırma – Ölen takım arkadaşlarınızın kimlik kartlarını toplayıp en yakındaki İletişim Kulesi'ne götürdüğünüzde, hızlıca onları canlandırabileceksiniz.

Yeni Ağır Silah Modu Silahları – Patlayıcı RPG-7, M3E1-A, M79 Bomba Atar ve M134 minigun artık oyunda.

Hava Saldırısı Sinyali – Oyuncular haritadaki hedef bölgelere hava saldırısı düzenleyebilecek.

Araç Tamir Paketleri – Paketlerle birlikte hasar almış araç ve tekerlekler tamir edilebilecek.