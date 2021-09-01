PUBG Mobile hız hilesi kullanan 170 bin hesabı kalıcı olarak uzaklaştırdı! - Son Dakika
Üye Girişi

PUBG Mobile hız hilesi kullanan 170 bin hesabı kalıcı olarak uzaklaştırdı!

01.09.2021 00:48
PUBG Mobile hız hilesi kullanan 170 bin hesabı kalıcı olarak uzaklaştırdı!

PUBG Mobile hız hilesi kullanan 170 bin hesabı ve karakter modelini değiştiren 520 bin hesabı kalıcı olarak oyundan uzaklaştırdı.

20 - 26 Ağustos tarihleri arasında yapılan ban dalgasının en çok göze çarpan hilesi şüphesiz hız hileleri oldu. Hız hilesi kullanan hesaplar bir haftada yaklaşık %8'lik bir artış gösterdi. Ancak yine de PUBG Mobile yetkililerinden kaçamadılar!

Geçtiğimiz Haftanın İstatistikleri!

Oyundan uzaklaştırılan oyuncuların %74 kadarı düşük rütbeli oyunculardan oluşuyor. Yani oyundan uzaklaştırılan oyuncuların çoğu yeni hesaplar ile oyuna giriş yapıp hile kullanıyor. PUBG Mobile'ın yakın bir zaman anti-hile koruma sistemi çıkaracağı söyleniyor. Ancak çoğu geliştiricinin fikri, oyun telefonda oynandığı için bu sistemden verim alınamayacağı yönünde.

YORUMLAR
500
Reha Kapsal, İsmail Kartal'ın 'Arda'yı koruyoruz' açıklamasına sert çıktı: Kimden ve neden koruyor hoca? Reha Kapsal, İsmail Kartal'ın 'Arda'yı koruyoruz' açıklamasına sert çıktı: Kimden ve neden koruyor hoca? İsmail Kartal: ' 5 gollü galibiyet büyük Fenerbahçe taraftarlarına armağan olsun' İsmail Kartal: ' 5 gollü galibiyet büyük Fenerbahçe taraftarlarına armağan olsun' SPOR Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçının ardından SPOR Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçının ardından

Pubg Mobile, oyunlar, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar PUBG Mobile hız hilesi kullanan 170 bin hesabı kalıcı olarak uzaklaştırdı! - Son Dakika


Son Dakika
01:03 ABD'den çarpıcı Rusya açıklaması: Putin, Rus güçlerinin Ukrayna'da istediği ilerlemeyi gösteremediği için hüsrana uğradı
00:41 İki kulübün başkanı birbirine girdi! Tahir Kıran'dan Ali Koç'a olay sözler: Muhterem annen Rizeli, ayıp ettin
00:33 Zelenski teknoloji devlerine destek çağrısında bulundu: Ya barıştan yanasınızdır ya da savaştan
00:27 AK Parti'den istifa eden 200 kişinin İyi Parti'de rozetleri takıldı
23:59 Ukrayna'dan Rusya'nın yanında savaşmak isteyen gönüllülere mesaj: Hayatta kalırsanız savaş suçlusu sayılırsınız
23:56 Erman Toroğlu'nun hedefinde hakemler vardı! Canlı yayında öfkeden deliye döndü: Maç idare edin lan!
23:33 Ekonomistler faiz kararı beklentisini açıkladı! Hepsi aynı tahminde buluştu
23:12 Ali Koç rica etti, İsmail Kartal uyguladı: Haftanın 3-4 günü onlara ekstra idmanlar yaptıracağız
22:47 Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma paylaşımı: Akıncı'nın pabucunu dama atabilecek tek İHA
22:43 Reha Kapsal, İsmail Kartal'ın "Arda'yı koruyoruz" açıklamasına sert çıktı: Kimden ve neden koruyor hoca?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 02:05:42. #1.12#
SON DAKİKA: PUBG Mobile hız hilesi kullanan 170 bin hesabı kalıcı olarak uzaklaştırdı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement