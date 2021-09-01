PUBG Mobile hız hilesi kullanan 170 bin hesabı kalıcı olarak uzaklaştırdı! - Son Dakika

20 - 26 Ağustos tarihleri arasında yapılan ban dalgasının en çok göze çarpan hilesi şüphesiz hız hileleri oldu. Hız hilesi kullanan hesaplar bir haftada yaklaşık %8'lik bir artış gösterdi. Ancak yine de PUBG Mobile yetkililerinden kaçamadılar!

Geçtiğimiz Haftanın İstatistikleri!

Oyundan uzaklaştırılan oyuncuların %74 kadarı düşük rütbeli oyunculardan oluşuyor. Yani oyundan uzaklaştırılan oyuncuların çoğu yeni hesaplar ile oyuna giriş yapıp hile kullanıyor. PUBG Mobile'ın yakın bir zaman anti-hile koruma sistemi çıkaracağı söyleniyor. Ancak çoğu geliştiricinin fikri, oyun telefonda oynandığı için bu sistemden verim alınamayacağı yönünde.