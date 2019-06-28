Son Dakika Haberleri: PUBG Mobile'ın 250 Bin Dolar Ödüllü E-spor Turnuvası Duyuruldu
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PUBG Mobile'ın 250 Bin Dolar Ödüllü E-spor Turnuvası Duyuruldu

1 saat önce

PUBG Mobile Hindistan resmi Twitter hesabı, oyuncuları ödüle boğacak yeni PMSC 2019 etkinliğini duyurdu.

PUBG Mobile'ın 250 Bin Dolar Ödüllü E-spor Turnuvası Duyuruldu, System.String[]
PUBG Mobile'ın PUBG Mobile Star Challenge olarak bilinen PMSC turnuvası 2019 yılında geri dönüyor. Oyunun resmi Hindistan Twitter hesabından onaylanan PMSC, diğer PUBG Mobile turnuvalarından farklı olarak yalnızca oyun içeriği oluşturucularına odaklanıyor.

Şu an için tüm detaylar belli olmadı ancak ülke çapındaki 32 PUBG Mobile içerik oluşturucusu, PMSC 2019 etkinlik bölümünde tanıtılacak. En çok oy alan 16 oyuncuysa bir takım oluşturarak turnuvada yer alacak.

Geçtiğimiz yıl Dubai'de düzenlenen ve 10'dan fazla bölgeden 20 finalistin yarıştığı PMSC finalinde takımlar, milyonlarca PUBG Mobile hayranının çevrimiçi oylamaları sonucunda belirlenmişti. Turnuvanın kazananları bir kupanın yanı sıra 600.000 dolarlık (yaklaşık 3,5 milyon TL) bir çek kazanmıştı. Bu seneki ödül, 600 bin dolardan 250 bin dolara (yaklaşık 1,5 milyon TL) düşmüş olsa da bu durum, oyuncuların hayranlarını eğlendirmesini hiçbir şekilde etkilemeyecek gibi görünüyor.

Oyuncular, 1 Temmuz tarihinden itibaren oylama yapabilecek.
Kaynak: WebTekno

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:37 
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