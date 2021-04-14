Üye Girişi
PUBG Mobile kod ile oyunculara ücretsiz bir kostüm seti veriyor! - Son Dakika

PUBG Mobile kod ile oyunculara ücretsiz bir kostüm seti veriyor!

14.04.2021 18:27
PUBG Mobile kod ile oyunculara ücretsiz bir kostüm seti veriyor!, System.String[]

PUBG Mobile oyunculara ücretsiz bir kostüm seti dağıtıyor!

Mobil oyun devlerinden PUBG Mobile kod ile oyunculara Ramazan ayına özel ücretsiz bir kostüm seti veriyor. Başarılı oyun şirketi yaptığı sosyal medya paylaşımı ile oyuncularına sevindirici haberi verdi. Ücretsiz kodu kullanarak siz de oyunda dağıtılan ücretsiz kostüm setini alabilirsiniz!

Ramazan ayına hızlı ve güçlü bir giriş yapan PUBG Mobile, oyun içi etkinliklerine de tam gaz devam ediyor. Yapılacak olan etkinlikler tam gaz devam !

PUBG Mobile kod ile oyunculara ücretsiz bir kostüm seti veriyor!

Ramazan, oyunlar, Medya, Mobil, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Playerbros

Son Dakika Sadece Haberler PUBG Mobile kod ile oyunculara ücretsiz bir kostüm seti veriyor! - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kafa karıştıran fotoğraf! Beşiktaş'la anlaştığı konuşulan Ghezzal, Leicester'da maça çıktı 18:05 Kafa karıştıran fotoğraf! Beşiktaş'la anlaştığı konuşulan Ghezzal, Leicester'da maça çıktı Ünlü oyuncu Mike Mitchell, Fethiye'de teknede ölü bulundu! 17:54 Ünlü oyuncu Mike Mitchell, Fethiye'de teknede ölü bulundu! Kahreden ölüm! Babayı ve 3 çocuğunu boğulmaktan kurtardı ama kendisi akıntıya kapıldı 17:46 Kahreden ölüm! Babayı ve 3 çocuğunu boğulmaktan kurtardı ama kendisi akıntıya kapıldı
3 çocuğunu kurtarmak için suya giren baba boğularak can verdi 17:41 3 çocuğunu kurtarmak için suya giren baba boğularak can verdi Galatasaray, Brezilyalı yıldız Hernani ile imza aşamasına geldi 17:36 Galatasaray, Brezilyalı yıldız Hernani ile imza aşamasına geldi Komşusunun kurbanlığının saldırısına uğradı! Yaşlı adam hayatını kaybetti 17:34 Komşusunun kurbanlığının saldırısına uğradı! Yaşlı adam hayatını kaybetti
Bez Bebek dizisiyle tanınan Asena Keskinci, plajda renkli bikinileriyle şov yaptı 17:29 Bez Bebek dizisiyle tanınan Asena Keskinci, plajda renkli bikinileriyle şov yaptı Baraj gölüne giren 3 kardeşten sadece biri sudan çıkarılabilmişti, hastanede hayatını kaybetti 15:35 Baraj gölüne giren 3 kardeşten sadece biri sudan çıkarılabilmişti, hastanede hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
17:54 Ünlü oyuncu Mike Mitchell, Fethiye'de teknede ölü bulundu!
17:52 Beşiktaş'ta top koşturmaya hazırlanan Mehmet Topal: Josef kardeşimle bana algı operasyonu yapıldı
17:47 Eyüpsultan metrosunda klima patlaması! Seferlere ara verildi
17:36 Galatasaray, Brezilyalı yıldız Hernani ile imza aşamasına geldi
17:34 Kurban Bayramı tatilinin 8 günlük trafik kazası sonuçları: 46 ölü, 341 yaralı
17:33 Komşusunun kurbanlığının saldırısına uğradı! Yaşlı adam hayatını kaybetti
17:32 CHP'li İslam'ın "Makedonyalı Lütfü" paylaşımı İYİ Parti'yi rahatsız etti
17:20 İmza törenine damga vuran sözler! Ahmet Ağaoğlu yabancı kuralını hatırlatınca İsmail Köybaşı buz kesti
17:05 Tokyo 2020'de cimnastik tarihimizde ilkleri yaşıyoruz! 7 sporcumuz finale kaldı
16:59 Suriye tarafında çıkan orman yangını Türkiye'ye de 1 hektarlık alana zarar verdi
İstanbul'da görülmeye başlanan Asya Kaplan Sivrisineği için Karadeniz'e uyarı İstanbul'da görülmeye başlanan Asya Kaplan Sivrisineği için Karadeniz'e uyarı         
18:26
Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki topladı: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki topladı: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır         
18:01
Avustralya'da artan vakalar sonucu karantina geri döndü! Halk sokaklara döküldü Avustralya'da artan vakalar sonucu karantina geri döndü! Halk sokaklara döküldü         
17:50
'Hain' diyen taraftara, Ghezzal cephesinden gelen cevap sert oldu 'Hain' diyen taraftara, Ghezzal cephesinden gelen cevap sert oldu         
17:44
UNESCO'nun Ayasofya uyarısına Dışişleri'nden yanıt: Türkiye'nin mülkü ve titizlikle korunuyor UNESCO'nun Ayasofya uyarısına Dışişleri'nden yanıt: Türkiye'nin mülkü ve titizlikle korunuyor         
17:36
Kurban Bayramı tatilinin 8 günlük trafik kazası sonuçları: 46 ölü, 341 yaralı Kurban Bayramı tatilinin 8 günlük trafik kazası sonuçları: 46 ölü, 341 yaralı         
17:34
CHP'li İslam'ın CHP'li İslam'ın "Makedonyalı Lütfü" paylaşımı İYİ Parti'yi rahatsız etti         
17:32
İmza törenine damga vuran sözler! Ahmet Ağaoğlu yabancı kuralını hatırlatınca İsmail Köybaşı buz kesti İmza törenine damga vuran sözler! Ahmet Ağaoğlu yabancı kuralını hatırlatınca İsmail Köybaşı buz kesti         
17:21
Komşusunu dövdüğü için hapis yatan Halil Sezai'den akıl almaz sözler: Gerektiği şekilde dövemedim, bir dahaki sefere Komşusunu dövdüğü için hapis yatan Halil Sezai'den akıl almaz sözler: Gerektiği şekilde dövemedim, bir dahaki sefere         
15:23
Sinir krizi geçirip kavga ettiler! Öfkeli kadın, ''İçeceksen adam gibi iç'' dediği erkeği tekme tokat dövdü Sinir krizi geçirip kavga ettiler! Öfkeli kadın, ''İçeceksen adam gibi iç'' dediği erkeği tekme tokat dövdü         
14:09
Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! "İsrailli sporcuyla mindere çıkmam" dedi         
12:45
Mehmet Ceyhan, Mehmet Ceyhan, "Aktif vaka sayısı 100 bini geçti" dedi! Devletin alması gereken tedbirleri tek tek sıraladı         
11:50
ABD'den dikkat çeken hareket! Türkiye'nin 40 kilometre uzağını cephaneliğe dönüştürüp 400 tank yığdı ABD'den dikkat çeken hareket! Türkiye'nin 40 kilometre uzağını cephaneliğe dönüştürüp 400 tank yığdı         
11:30
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bikinili pozlarıyla mest etti Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bikinili pozlarıyla mest etti         
11:24
Passiflora meyvesini yetiştirmek için Almanya'dan Türkiye'ye geldi, ilk hasadının kilosunu 75 liradan satıyor Passiflora meyvesini yetiştirmek için Almanya'dan Türkiye'ye geldi, ilk hasadının kilosunu 75 liradan satıyor         
11:24
Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı         
11:22
Hadise'den peş peşe yeni tatil pozları! Güneşin tadını çıkardı Hadise'den peş peşe yeni tatil pozları! Güneşin tadını çıkardı         
21:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2021 18:55:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: PUBG Mobile kod ile oyunculara ücretsiz bir kostüm seti veriyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement