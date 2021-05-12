PUBG Mobile National Championship Türkiye eleme aşamaları için kayıtlar başladı! - Son Dakika

PUBG Mobile National Championship Türkiye eleme aşamaları için kayıtlar başladı, PUBG Mobile ekibi turnuvanın tüm detaylarını oyuncular için paylaştı!

Türkiye'deki en iyi PUBG Mobile oyuncuları ve takımları, 30 Nisan'dan itibaren PMPL slotu ve ödül havuzu için mücadele etmeye başladı. ödül havuzuna sahip turnuvaya Türkiye bölgesinden puan tablosuna göre ilk 32 takım yer alacaktır. Bu takımlar, 2 farklı gruba bölünecektir ve yapılacak olan büyük bölgesel finalde yerini almak için mücadele edecek.

PUBG Mobile National Championship Türkiye turnuvası katılım gereksinimleri