PUBG Mobile National Championship Türkiye üçüncü gün maçları tamamlandı! - Son Dakika

32 takımın iki grup içerisinde mücadele ettiği PUBG Mobile National Championship Türkiye üçüncü gün maçları tamamlandı. Turnuvanın üçüncü gününe A grubunda bulunan 16 takım birbirleri ile çarpıştı ve zirvenin sahibi World of Wonders ekibi oldu!

Turnuvanın birinci gününde de A grubu maçlarını izlemiştik ve World of Wonders'ın yine ezici bir üstünlüğü söz konusuydu. Tecrübeli takım üçüncü gün maçlarının ardından ikinci takım Max Esports'un iki katından fazla bir puana sahip. World of Wonders birincilik koltuğundan ayrılmayacak gibi görünürken ikinci ve üçüncülük sıralamaları da sürekli değişiyor.

Turnuvada zirvedeki takım değişmese bile onun bir altındaki takımların mücadeleleri hız kesmeden devam ediyor. Turnuvanın dördüncü günü bugün başlayacak ve B grubundaki takımlar birbirleri ile mücadele edecek.