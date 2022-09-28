PUBG isim değiştirme nasıl yapılır? [Resimli Anlatım]

Akıllı telefonlar haberleşmenin yanı sıra artık oyunlar için de oldukça önemli bir noktaya geldi. Son dönemde birçok mobil oyunla tanıştık. Bunlar arasında hiç kuşkusuz en popüler oyun ise PUBG Mobile. Milyonlarca kullanıcıya sahip olan oyun popülerliğini sürdürüyor.

PUBG Mobile isim değiştirme nasıl yapılır?

Battle Royale oyunları arasında kendisini kanıtlayan PUBG Mobile oyuncuları belirli bir zaman sonra isimlerini değiştirmek isteyebiliyorlar. Oyuna yeni başlayanlar ilk etapta bir kullanıcı adı seçiyorlar ve oynadıkları süreç boyunca bu ismi kullanıyorlar.

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Oyuncuların kullanıcı adlarını değiştirmek için ise 'İsim Değiştirme Kartı'na sahip olması gerekiyor. Bu kartı, gerçek ya da oyun içi para ile satın alabileceğiniz gibi belli bir seviyeden sonra oyun da size bir kereye mahsus sağlıyor. Bu adımdan sonra ise sıra isim değiştirme işlemine geliyor.

1. PUBG Mobile oyununu açın

Telefonunuzdan PUBG Mobile oyununu ilk defa oynayacaksanız, Google Play Store ya da App Store üzerinden PUBG Mobile oyununu indirmeniz gerekiyor. Oyunu indirdikten sonra çeşitli yöntemlerle oyuna kaydınızı yapabilirsiniz.

Oyunda ilk defa hesap açıyorsanız zaten sizden sıfırdan bir kullanıcı adı seçmenizi isteyecektir. Bu kısımda daha sonra değiştirme zorunda kalmamak adına iyice düşünüp emin olduğunuz bir kullanıcı adını tercih etmenizi öneriyoruz. Facebook ile kayıt olunduğunda ise varsayılan kullanıcı adı ile kayıt olduğunu hatırlatmakta fayda var.

2. İsim değiştirme kartını edinin

PUBG isim değiştirme kartı 10. seviyeye ulaşan tüm kullanıcılara ücretsiz olarak geliyor. Eğer 10. seviyeye ulaştıysanız Ödüller kısmında bu kartı göreceksiniz. Bu kartı kullanarak kullanıcı isminizi değiştirebilirsiniz. Daha önce bu kartı kullandıysanız isim değiştirmek için oyun içi ya da gerçek para kullanmanız gerekecek.

Daha önce de belirttiğimiz gibi İsim Değiştirme Kartı'nı oyun içi mağazasından oyun parası ile satın alabilirsiniz. Bunu yapmak için Mağaza'da 'Diğerleri' kısmından İsim Değiştirme Kartı'nı satın almanız gerekiyor. Bu kart tek kullanımlık olduğu için kullanıcı adınızı dikkatli seçmenizi öneriyoruz.

3. Envanter bölümüne giriş yapın

PUBG Mobile oynadıkça, belli başarılara ulaştıkça ve seviye atladıkça belli başlı ödüller kazanacaksınız. Bu ödüller oyun içi paralar ve oyun içerisinde kullanabileceğiz bazı ögeleri kapsıyor. Bu ödüllerin hepsi ise sağ alt köşede bulunan 'Envanter' kısmında yer alıyor. Satın aldığınız ya da size hediye edilen isim değiştirme kartı da bu bölümde yer alıyor.

4. İsminizi değiştirin

PUBG İsim Değiştirme Kartı'nı seçtikten sonra oyun size yeni bir isim seçmenize olanak sağlayacak. İsminizi seçerken lütfen acele etmeyin, çünkü tekrar isim değiştirmek için 'İsim değiştirme kartı'na ihtiyacınız olacak. Yeni ve diğer kullanıcılar tarafından tercih edilmemiş bir isim seçtikten sonra işlemi onaylayın.

Artık PUBG Mobile'da yeni isminizle arenayı yerle bir etmeye hazırsınız. PUBG Mobile'da isim değiştirmek işte bu kadar kolay. Peki siz PUBG Mobile hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.