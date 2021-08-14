Turnuvanın lig aşaması 19 Eylül'de sona erecek, ardından 23-26 Eylül tarihleri arasında finaller yapılacak.
Haftanın 1. ve 2. gününde (Perşembe ve Cuma) yirmi davetli takım, haftalık finallerde (Cumartesi ve Pazar) yer almak için yarışacak. Sadece haftalık finallerde biriken puanlar genel lig sıralamasında (haftalık puan sistemine göre) sayılacak ve ilk 15 takım finallere çıkacak.
Yeni kadro değişiklikleri ışığında The Chosen'ı izlemek ilginç olacak. Ayrıca 4 AM'nin işleri tersine çevirebileceğini ve zirveye geri dönüp dönmeyeceğini görmek de heyecan verici olacak.
PEL 2021 S1-S4'ten ilk iki takım (yıllık puan sistemine göre), 6 milyon dolarlık bir turnuva olan PUBG Mobile Global Championship (PMGC) 2021'e katılmaya hak kazanacak.
Son Dakika › Gamegar › PUBG Mobile: PEL 2021 Sezon 3 takımları, programı ve daha fazlası - Son Dakika