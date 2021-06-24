Üç Türk temsilcimizin mücadele edeceği PUBG Mobile Pro League EMEA Championship maçları canlı yayınlarda birazdan başlıyor. PUBG Mobile oynanacak maçları sosyal medyadan duyurarak temsilcilerimize başarılar diledi!
Bugün başlayacak maçlar tam 4 gün boyunca sürecek. Saat 19.00'da başlayacak maçları izlemek için aşağıdaki yayın linklerine tıklayabilirsiniz!
YouTube: PUBG MOBILE Türkiye
Twitch:
Nimo TV:
Facebook:
Playerbros olarak temsilcilerimiz , Next Rüya Gaming, Worlds of Wonders'e başarılar diliyoruz!
Son Dakika › Gamegar › PUBG Mobile Pro League EMEA Championship maçları başlıyor! - Son Dakika