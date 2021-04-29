Atmosfer kızışıyor çünkü esporcular gıpta ile bakılan unvana ulaşmak için tüm güçleriyle savaşıyorlar. PUBG MOBILE Pro League Turkey takımlarının bugün gerçekleşen maçlar sonrasında sıralaması sizlerle!

Kaynak: Playerbros

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Son Dakika › Gamegar › PUBG Mobile Pro League Turkey 2. hafta 1. gün maçları tamamlandı! - Son Dakika

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