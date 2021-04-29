Kıyasıya rekabetin doruklarda yaşandığı Xiaomi sponsorluğunda düzenlen PUBG MOBILE Pro League Turkey 2. Hafta 1. Gün sonuçlarını sizler için derledik.
Atmosfer kızışıyor çünkü esporcular gıpta ile bakılan unvana ulaşmak için tüm güçleriyle savaşıyorlar. PUBG MOBILE Pro League Turkey takımlarının bugün gerçekleşen maçlar sonrasında sıralaması sizlerle!
- Respect Esports 76 Puan
- Galatasaray Espor 53 Puan
- MATK Bilişim Team Bitcoin 41 Puan
- World of Wonders 39 Puan
- Digital Athletics 36 Puan
- Next Rüya Gaming 32 Puan
- Blaze Esports 32 Puan
- fastPay Wildcats 30 Puan
- Karagümrük Espor 30 Puan
- 1907 Fenerbahçe Espor 27 Puan
- Getso Esports 26 Puan
- Futbolist 24 Puan
- Beşiktaş Espor 23 Puan
- Lucid Sublime Dreams 21 Puan
- Surreal Esport 20 Puan
- Inflames Esports 20 Puan
- S2G Esports 20 Puan
- 13. Bölge Gaming 19 Puan
- Crew Jolly 5 Puan
- Deep E-Sport 4 Puan
Turnuvadaki tüm takımlara başarılar!
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Son Dakika › Gamegar › PUBG Mobile Pro League Turkey 2. hafta 1. gün maçları tamamlandı! - Son Dakika
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