PUBG Mobile Pro League Turkey 2. hafta 1. gün maçları tamamlandı! - Son Dakika
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PUBG Mobile Pro League Turkey 2. hafta 1. gün maçları tamamlandı!

29.04.2021 11:06
PUBG Mobile Pro League Turkey 2. hafta 1. gün maçları tamamlandı!

Sıkı tutunun yarın, bu mücadele ortamına bir kez daha giriyoruz!

Kıyasıya rekabetin doruklarda yaşandığı Xiaomi sponsorluğunda düzenlen PUBG MOBILE Pro League Turkey 2. Hafta 1. Gün sonuçlarını sizler için derledik.

Atmosfer kızışıyor çünkü esporcular gıpta ile bakılan unvana ulaşmak için tüm güçleriyle savaşıyorlar. PUBG MOBILE Pro League Turkey takımlarının bugün gerçekleşen maçlar sonrasında sıralaması sizlerle!

PUBG Mobile Pro League Turkey 2. hafta 1. gün maçları tamamlandı!
PUBG Mobile Pro League Turkey 2. hafta 1. gün maçları tamamlandı!
  1. Respect Esports 76 Puan
  2. Galatasaray Espor 53 Puan
  3. MATK Bilişim Team Bitcoin 41 Puan
  4. World of Wonders 39 Puan
  5. Digital Athletics 36 Puan
  6. Next Rüya Gaming 32 Puan
  7. Blaze Esports 32 Puan
  8. fastPay Wildcats 30 Puan
  9. Karagümrük Espor 30 Puan
  10. 1907 Fenerbahçe Espor 27 Puan
  11. Getso Esports 26 Puan
  12. Futbolist 24 Puan
  13. Beşiktaş Espor 23 Puan
  14. Lucid Sublime Dreams 21 Puan
  15. Surreal Esport 20 Puan
  16. Inflames Esports 20 Puan
  17. S2G Esports 20 Puan
  18. 13. Bölge Gaming 19 Puan
  19. Crew Jolly 5 Puan
  20. Deep E-Sport 4 Puan

Turnuvadaki tüm takımlara başarılar!

Kaynak: Playerbros
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Son Dakika Gamegar PUBG Mobile Pro League Turkey 2. hafta 1. gün maçları tamamlandı! - Son Dakika

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SON DAKİKA: PUBG Mobile Pro League Turkey 2. hafta 1. gün maçları tamamlandı! - Son Dakika
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