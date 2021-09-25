PUBG Mobile Pro League Türkiye Sezon 2 etkinlik takvimi paylaşıldı! - Son Dakika

$150.000 ödül havuzu ile birlikte gelecek olan turnuva şimdiden tüm espor severlerin dikkatini üzerine çekmeyi başardı!

Türkiye'nin en iyi 20 PUBG Mobile takımının yarışacağı turnuvanın ilk sezonunda Next Rüya Gaming turnuvanın şampiyonu oluştu. Şampiyon 10.500$ para ödülünün de sahibi olmuştu. Bakalım bu sezon bizi nasıl sürprizler bekliyor olacak. Özellikle yakın bir zamanda Fire Flux Esports takımının yeni PUBG Mobile takımını duyurması ile taraftarlar takımın turnuvaya katılıp katılmayacağını merak eder oldu.