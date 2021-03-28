PUBG Mobile Pro Scrims Türkiye'de mücadele edecek takımlar duyuruldu! - Son Dakika

Yarın başlayacak olan PUBG MOBILE Pro Scrims Türkiye karşılaşmasında mücadele edecek takımlar duyuruldu. PUBG Mobile sosyal medyadan paylaştığı bir gönderi ile mücadele edecek takımların listesini taraftarlar ve izleyiciler ile paylaştı!

PUBG MOBILE Pro Scrims Türkiye'de mücadele edecek takımlar şöyle:

Futbolist

Digital Athletics

Besiktas Esports

Galatasaray Esports

1907 Fenerbahçe

Blaze Esports

fastPay Wildcats

World of Wonders

Team Bitcoin(GodOfAnarchy)

SuRReal Esports(Oldunity)

Getso RGN Esports

Karagümrük Espor

S2G Esports(You Have)

Crew Jolly

Lucid Sublime Dreams(Quantum Esports)

Respect Esports

inflames Esports(Valleriance)

Next Rüya Gaming(Team Bitcoin)

13. Bölge Gaming(Team Kayseri)

Deep E-Sports

PUBG Mobile Pro Scrims Türkiye turnuvası başlıyor!

Turnuvanın ilk yayını 29 Mart tarihinde saat 20.30'da !