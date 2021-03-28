PUBG Mobile Pro Scrims Türkiye'de mücadele edecek takımlar duyuruldu! - Son Dakika

Yarın başlayacak olan PUBG MOBILE Pro Scrims Türkiye karşılaşmasında mücadele edecek takımlar duyuruldu. PUBG Mobile sosyal medyadan paylaştığı bir gönderi ile mücadele edecek takımların listesini taraftarlar ve izleyiciler ile paylaştı!
PUBG MOBILE Pro Scrims Türkiye'de mücadele edecek takımlar şöyle:
Futbolist
Digital Athletics
Besiktas Esports
Galatasaray Esports
1907 Fenerbahçe
Blaze Esports
fastPay Wildcats
World of Wonders
Team Bitcoin(GodOfAnarchy)
SuRReal Esports(Oldunity)
Getso RGN Esports
Karagümrük Espor
S2G Esports(You Have)
Crew Jolly
Lucid Sublime Dreams(Quantum Esports)
Respect Esports
inflames Esports(Valleriance)
Next Rüya Gaming(Team Bitcoin)
13. Bölge Gaming(Team Kayseri)
Deep E-Sports
Turnuvanın ilk yayını 29 Mart tarihinde saat 20.30'da !
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