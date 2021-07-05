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PUBG Mobile Sezon 20 Ne Zaman Gelecek? Royale Pass Ödülleri, 1.5 Güncellemesi ve Daha Fazlası - Son Dakika

PUBG Mobile Sezon 20 Ne Zaman Gelecek? Royale Pass Ödülleri, 1.5 Güncellemesi ve Daha Fazlası

05.07.2021 17:25
PUBG Mobile Sezon 20 Ne Zaman Gelecek? Royale Pass Ödülleri, 1.5 Güncellemesi ve Daha Fazlası, System.String[]

PUBG'nin 19. Sezonu, 17 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanmıştı.

PUBG'nin 19. Sezonu, 17 Mayıs 2021 tarihinde Oyuncular şu anda içinde bulundukları sezonun keyfini çıkarsalar da, gözleri bir yandan da PUBG Mobile Sezon 20 güncellemesinde.

Peki, PUBG Sezon 20 ne zaman çıkacak? Elimizde henüz resmi bir tarih yok, ancak yeni sezon muhtemelen oyunun en çok beklenen güncellemelerden biri olan 1.5 Ignition güncellemesinden sonra gelecek. Bu içeriğimizde, PUBG Sezon 20 hakkında bilmeniz gereken her şeyi sizlerle paylaşıyoruz.

PUBG Mobile Sezon 20 Ne Zaman Çıkacak?

PUBG Mobile Sezon 20 Ne Zaman Gelecek? Royale Pass Ödülleri, 1.5 Güncellemesi ve Daha Fazlası

PUBG Mobile Sezon 20, oyunun çıktığı tarihten bu yana belki de en merak edilen sezonu olabilir. Süper Sezon 1 olarak da adlandırılan yeni sezonun, normal sezonlara göre çok daha daha yenilik barındırması bekleniyor.

PUBG Mobile'ın her sezonu yaklaşık sekiz hafta sürüyor. 17 Mayıs 2021'de yayınlanan PUBG Mobile Sezon 19 da yaklaşık iki ay sürecek. Yani hesaplarımıza göre 13 Temmuz'da içinde bulunduğumuz sezona nokta koymalıyız.

Sezon 19'dan Sezon 20'a geçiş sırasında Royal Pass bölümüne yaklaşık 24 saat boyunca erişilemeyecek. Bu süre zarfında oyuncuların görevleri tamamlamalarına ve hatta ödül puanları almalarına izin verilmeyecek. Eğer herhangi bir değişiklik olmazsa PUBG Mobile Sezon 20, 13 Temmuz Türkiye saati ile 05: 00'da başlayacak.

PUBG Mobile Sezon 20 Royale Pass Ödülleri

PUBG Mobile Sezon 20 Ne Zaman Gelecek? Royale Pass Ödülleri, 1.5 Güncellemesi ve Daha Fazlası

Her yeni sezon, oyuncu avatarları, silahlar, silah görünümleri ve çok daha fazlasını içeren yeni içerikler ve ödüller getiriyor. PUBG Mobile Sezon 20 güncellemesi de bundan farklı olmayacak.

PUBG Mobile Sezon 20 Royale Pass ödülleri kapsamında sunulacak ödüllerin bir listesini hazırladık.

Gelgit Savaş Tanrısı - Yara-L

Gece Avcısı Seti

Deniz Çapulcu - M24

Deniz Çapulcu - UZI

Deniz Çapulcu ifadesi

Gelgit Savaş Tanrısı Seti

Deniz Yırtıcı Seti

Dalgakıran Seti

PUBG Mobile Sezon 20 Royale Pass Ne Kadar?

PUBG Mobile Royale Pass, ücretsiz bir temel sürüm sunar, ancak ödülleri sınırlıdır ve genellikle o kadar da etkileyici değildir. Bu nedenle karakterinizi biraz daha şık bir şekilde süslemek istiyorsanız, pass'in premium ödüllerinin kilidini açmak için ödeme yapmanız gerekecek.

Sezon 19'un ücretsiz Royale Pass'i 60. kademeden daha yüksek değildi. Muhtemelen PUBG Mobile Sezon 20 için de benzer bir durum olacak.

PUBG Mobile yeni sezon tam Royale Pass'ı 600 Unknown Cash'e mal olacak ve oyuncuların tüm ödülleri kazanmasına ve Elit Görevler aracılığıyla ilerlemeyi hızlandırmasına olanak tanıyacak. Ek olarak, rütbenizi anında 25'e çıkarmanızı sağlayacak Elite Pass Plus'ı 1800 'ye satın alabileceğinizi de söylemiş olalım.

Dilerseniz PUBG Mobile Redeem Kodları - Temmuz 2021 listesine ulaşabilirsiniz.

PUBG Mobile Sezon 20 Ne Zaman Gelecek? Royale Pass Ödülleri, 1.5 Güncellemesi ve Daha Fazlası

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Kaynak: Turkmmo

Son Dakika Gamegar PUBG Mobile Sezon 20 Ne Zaman Gelecek? Royale Pass Ödülleri, 1.5 Güncellemesi ve Daha Fazlası - Son Dakika


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