PUBG MOBILE, Türkiye'nin en büyük topluluk turnuvasına hazırlanıyor - Son Dakika
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PUBG MOBILE, Türkiye'nin en büyük topluluk turnuvasına hazırlanıyor

02.04.2022 10:05
PUBG MOBILE, Türkiye'nin en büyük topluluk turnuvasına hazırlanıyor

PUBG MOBILE, 500 bin liralık ödül havuzuna sahip Yükselen Yıldızlar Turnuvası ile Türkiye'nin en büyük topluluk turnuvasına imza atmaya hazırlanıyor.

PUBG MOBILE, 500 bin liralık ödül havuzuna sahip Yükselen Yıldızlar Turnuvası ile Türkiye'nin en büyük topluluk turnuvasına imza atmaya hazırlanıyor.

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan PUBG MOBILE, Türkiye'nin en büyük topluluk turnuvalarından birine imza atıyor. Profesyonel arenaya adım atmak isteyen oyuncuların yeteneklerini göstereceği Yükselen Yıldızlar Turnuvası, büyük finalde pandemi sonrası gerçekleştirilen en büyük fiziksel espor etkinliğine de sahne olacak.

BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN 4 NİSAN

4'üncü yıldönümünü etkinlikler ile kutlayan PUBG MOBILE, Yükselen Yıldızlar Turnuvası ile Türkiye ve Azerbaycan'ın dört bir yanından oyunculara espor takımları tarafından keşfedilme fırsatı sunuyor. https://www.pubgmturkiye.com/ sayfasından yapılan başvurular için son gün 4 Nisan.

Turnuvaya kayıt olan oyun severler, hayranı oldukları ünlü PUBG MOBILE yayıncılarının liginde yer alarak büyük finalde 500 bin liralık ödül havuzu için yarışacak. Turnuvanın ünlü PUBG MOBILE oyuncuları arasında Barış G, Cemre & Nisa, Doch, Egoist Pati, Kozmik Karınca, Mezarcı, Tugay Gök ve Vural Üzül yer alıyor.

Yükselen Yıldızlar Turnuvası'nda ön elemeler 6 - 21 Nisan, ön eleme finalleri ise 25 - 28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. 6 - 8 Mayıs tarihleri arasındaki lig aşamasının ardından ise 19 - 22 Mayıs tarihleri arasında Yükselen Yıldızlar Turnuvası'nda Büyük Final mücadelelerine imza atılacak.


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Kaynak: DHA

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