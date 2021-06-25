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Tesla ile iş birliği yapan PUBG Mobile'ın 1.5 sürümü geliyor - Son Dakika

Tesla ile iş birliği yapan PUBG Mobile'ın 1.5 sürümü geliyor

25.06.2021 11:51

Elon Musk'ın sahibi olduğu ünlü otomotiv firması Tesla ve PUBG Mobile arasında yenilikçi bir iş birliği gerçekleşti. PUBG Mobile, Temmuz ayında oyunseverlere sunacağı 1.5 sürümüyle birçok yeni özellik getiriyor. Geliştiriciler, Tesla ile ilgili oyun içi ögeleri yakında tanıtacak. Bunlardan biri de Tesla'nın yeni arabası olması bekleniyor.

Dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından aktif olarak oynanan ve rekor üzerine rekor kırarak zirveye oturan PUBG Mobile, elektrikli araçları popüler hale getiren yenilikçi otomotiv markası Tesla ile ortaklık gerçekleştirdi. Krafton, duyuruyu resmi sosyal medya kanalları üzerinden yaptı.

Pubg Mobile, ses odaklı Hundred Rhythms oyun modu ve oyunculara en iyi olma mücadelesinde özel güçler sunan Runic Power modu ile pek çok yenilikçi özelliği oyuna getirmişti. Yeni sürümüyle ise Tesla'daki son teknoloji kültürünü de oyunun bünyesine katan Krafton, mükemmel bir ortaklık yaptığını da ifade etti.

TESLA'NIN YENİ ARABASI PUBG MOBILE'A GELEBİLİR

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla ile yapılan bu anlaşma Temmuz ayında gelecek 1.5 sürümüyle PUBG Mobile'a birçok yenilik getirecek. Oyuncular şimdiden 1.5 güncellemesini deneyimlemek için ön kayıt yaptırabilirler. Yapılan bu iş birliğiyle ilgili detayların ilerleyen zamanlarda ortaya çıkacağı belirtildi.

Geliştiricilerin Tesla'nın otomobil yelpazesinden büyük ölçüde ilham alan yeni görünümler sunması da bekleniyor. Oyun zaten çeşitli haritalarda bir sürü araç sunuyor. Bunlara ek olarak Tesla'nın son tasarımının da oyuna eklenmesi muhtemel.

Tesla ile PUBG Mobile arasında yapılan bu anlaşma oyunseverleri mutlu etmiş olsa gerek, çünkü 2003 yılında kurulan ve ilgi çekici araba tasarımlarıyla tanınan otomotiv markası Tesla, oyuncuların oyun esnasında kullanabileceği yenilikçi araçları oyuna dahil etmeye hazırlıyor. PUBG Mobile 1.5 güncellemesi ile gelecek yeniliklerin ilerleyen günlerde duyurulması bekleniyor.

Tesla ile iş birliği yapan PUBG Mobile'ın 1.5 sürümü geliyor

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Son Dakika Gamegar Tesla ile iş birliği yapan PUBG Mobile'ın 1.5 sürümü geliyor - Son Dakika


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