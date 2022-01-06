PUBG Mobile New State'e elektirkli araçlar geliyor

Rimac Nevera, Rimac'ın kendi bünyesindeki ekibi tarafından Hırvatistan'da tasarlanmış, geliştirilmiş ve el yapımı olarak üretilmiştir. Aracın adı, Hırvatistan'ın açık denizlerinde meydana gelen bir doğa olayını yansıtıyor. Nevera, son derece kuvvetli, bir anda gerçekleşen ve şimşek yüklü bir fırtınadır. Olağanüstü hızlara ulaşır ve ciddi derecede güçlüdür. Adını aldığı bu fırtına sistemi gibi, Rimac Nevera da benzeri olmayan bir güç sunar - daha iyi performans göstermek için doğmuştur. Bir F1 otomobilinden daha hızlı fakat sürüşü kolay olan Rimac Nevera, tamamen elektrikli, 1,914 beygir gücü ve saatte 258 mil ile benzeri görülmemiş bir performans düzeyini ortaya çıkarmak için tasarlanmış ve geliştirilmiş 2 milyon Euro tutarında bir hypercar'dır. Çeyrek mili sadece 8.582 saniyede kat edebiliyor.

Oyuncular, Rimac Nevera'yı kullanmayı dört gözle bekleyebilirler ve Ocak ayında PUBG: NEW STATE'in bir sonraki güncellemesi ile Troi'de test sürüşü yapabilirler. Zaman limitli Rimac Sandığı da tanıtılacak ve Rimac Nevera'nin beş farklı renk seçeneği Nevera Blue, Gunpowder Grey, Prism Glow, Sunburst Red ve Luminous Gold dahil olmak üzere çeşitli oyun içi eşyaları içerecek.

Bugatti Rimac şirketinin Kıdemli Pazarlama Uzmanı Ela Buljat "Dünyanın en popüler oyun şirketlerinden biriyle iş birliği yapmaktan dolayı heyecan duyuyoruz. Bize fütüristik oyun içi konseptlerinden bahsettiklerinde, bu çok uygun göründü. Rimac Nevera, bu tür dijital ortama mükemmel bir şekilde uyuyor. Önümüzdeki aylarda topluluklarından gelen yorumları okumak ve çevrimiçi ve fiziksel etkinlikler düzenlemek için sabırsızlanıyoruz. Her iki taraf için de harika sonuçları olan başarılı ve uzun vadeli bir ortaklık gibi görünüyor," diyerek düşüncelerini dile getiriyor.

PUBG: NEW STATE Kıdemli Yapımcısı Minkyu Park, "İlk iş birliğimizi duyurmaktan dolayı son derece heyecanlıyız. Yenilikçi ve ikonik bir otomobil markası olan Bugatti-Rimac'ın yeni yıla başlarken bizimle birlikte olması gerçekten bir onurdur," diyor ve sözlerini "Bu bizim için dönüm noktası niteliğinde bir iş birliği ve oyuna Rimac Nevera'yı eklemek, oyunun eğlencesini, yoğunluğunu ve deneyimlerini oyuncularımız için arttırmaya yardımcı olacak," diyerek tamamlıyor.

Bugatti Rimac, iki otomotiv ve teknoloji öncüsü Bugatti ve Rimac Automobili'nin güçlerini birleştirdiği yeni bir şirkettir. Sadece on yıl içinde Rimac Automobili, tek kişilik bir garaj girişiminden dünyanın en ikonik otomobil markalarından birine sahip yeni bir şirketi duyurma aşamasına geçti.