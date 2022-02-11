PUBG: New State oyuncularına müjde! 4v4 oyun modu eklendi - Son Dakika

PUBG: New State oyuncularına müjde! 4v4 oyun modu eklendi

PUBG: New State oyuncularına müjde! 4v4 oyun modu eklendi
Son Güncelleme: 11.02.2022 11:47

PUBG New State'in dün yayınlanan yeni güncellemesinde oyuna yeni bir oyun modunun eklendiği duyuruldu. New State'in yaptığı duyuruda, yepyeni bir modun ve yepyeni içeriklerin geldiğini bildirdi.

PUBG New State güncellemesi 10 Şubat'ta tüm cihazlara geldi. New State'e eklenen yeni oyun modu Round Deathmach oldu. Dörder kişilikten oluşan iki takım toplamda 7 turdan oluşan bir Round Deathmatch'te mücadele edecek. Oyununun kazananı ise dört turu kazanan ilk takım olacak.

4V4 ROUND DEATHMATCH

İki takımın karşılaşacağı oyun modu, Arena adlı yeni bir küçük haritada oynanacak. Haritada mavi alan aktif olacak ve maçın başından itibaren küçülmeye başlayacak. Mavi alan faz 2'de iken haritanın ortasında bakım paketi düşecek. Ayrıca maç başında oyuncular ön ayarlara sahip silahları seçebilecekler.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Battle Royale modunda olduğu gibi karakterlerin can sıfıra ulaştığında karakter bayılacak ve takım arkadaşı tarafından kaldırılabilecek. Ölen oyuncuların ise tekrardan oyuna dönmesi 5 saniye sürecek.

PUBG: New State oyuncularına müjde! 4v4 oyun modu eklendi

YENİ SİLAHLAR

Ayrıca oyuna gelen güncelleme ile yeni silahlar ve bazı silahlarda güncelleme yapıldı. PUBG New State'e Erangel ve Eğitim Sahası'nda bulunan yeni hafif makinalı silah MP5K Troi eklendi. PUBG Battlegrounds'ta da bulunan Arbalet, New State'e de geldi.

PUBG: New State oyuncularına müjde! 4v4 oyun modu eklendi

PUBG New State Şubat güncellemesini detaylı öğrenmek için buraya tıklayınız.

Pubg New State, Pubg, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar PUBG: New State oyuncularına müjde! 4v4 oyun modu eklendi - Son Dakika


Son Dakika
11:50 AK Parti, İBB adaylığı için ilçe belediye başkanlarından birini mi tercih edecek? Öne çıkan 4 isim var
11:43 Acun Ilıcalı duyurdu! Doğukan Manço da Survivor All Star 2024'te mücadele edecek
11:36 Beşiktaş'ın toplam borcu 6 milyar lirayı aşmış durumda
10:54 Yine şişede durduğu gibi durmadı! Alkolü fazla kaçıran kadın polislere kur yaptı
10:24 Öğretmen atamalarında sistem değişiyor! Mülakat ve KPSS yarı yarıya etkili olacak
09:57 Mersin'de çöp kamyonu ile kamyonet çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
09:40 TSK hainlere bomba yağdırdı! Mehmetçik'ten Kuzey Irak'ta teröristlere ağır darbe
09:24 Camide vaaz veren imam, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı hedef aldı: Böyle törpüleniyor din
09:22 Yolcu otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
08:50 Maltepe'de yol verme kavgasında kan aktı: 1 ölü, 30 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2023 12:18:14. #1.13#
SON DAKİKA: PUBG: New State oyuncularına müjde! 4v4 oyun modu eklendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement