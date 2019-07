PUBG'nin PS4 ve Xbox One Güncellemesi Hangi Yenilikleri Getiriyor?

Yavaş yavaş ünlü FPS (birinci şahıs vurucu) oyunlara da gelen Battle Royale büyük bir hayran kitlesine sahip. Her ne kadar üzerine onlarca oyun çıkmış olsa da Battle Royale oyun türünün ilklerinden olan PlayerUnknown's Battlegrounds, oyun sektörünü domine etmeye devam ediyor.Optimizasyon sorunları sebebiyle en yüksek donanım özelliklerine sahip bilgisayarlarda bile kasma ve donma gibi sorunlar yaşatan PlayerUnknown's Battlegrounds, son zamanlarda aldığı performans iyileştirmeleri içeren güncellemeler ile bir hayli yol kat etti. Playstation 4 ve Xbox One konsolları için 30 Haziran tarihinde güncelleme alacak olan PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), bu oyun platformlarına yeni silah, yeni araç, iyileştirmeler ve geliştirmeleri getiriyor.PUBG'nin Temmuz ayı konsol güncellemesi yenilikleri:Yeni silah: DeagleTüm tabancalar arasında en yüksek hasara sahip.Tüm harita çeşitlerinde "nadir" olarak bulunur.Yeni araç: BRDM-2Sadece Flare Gun kullanılarak özel olarak çağırılabilir.Amfibi olması sayesinde hem karada hem de suda hareket edebilir.Zırhlı UAZ'nin yerini alır.Geliştirilmiş yakıt bidonuYakıt bidonu artık bomba gibi patlıyor.Patladığında etrafındaki oyunculara ciddi ölçüde hasar verir.Geliştirilmiş loot dağılımıLoot (ekipman) dağılımı artık çok daha tutarlı. Her oyuncu adil bir şekilde ekipman toplayabilecek.Radyo mesajıTakım arkadaşlarınızla daha iyi iletişim kurmanıza yardımcı olacak yeni bir iletişim işlevi eklendi.Seçim için 8 tür hızlı mesaj (hedeflere, ekipmanlara ve yerdeki eşyalara yönelik) eklendi.Silah kostümünü otomatik değiştirmeOyun içerisinde yerdeki veya başkasının silahı alındığında otomatik olarak oyuncunun kendi kostümü silaha giydirilecek.Oyuna eklenecek olan tüm yenilikleri herkesten önce denemek için oyunun Test Server'ını edinebilirsiniz. PUBG'nin 30 Temmuz tarihinde yayınlanacak büyük güncellemesi, Test Server kullanıcıları için 23 Temmuz tarihinde yayınlanacak.