Son Dakika Haberleri: PUBG'nin PS4 ve Xbox One Güncellemesi Hangi Yenilikleri Getiriyor?
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PUBG'nin PS4 ve Xbox One Güncellemesi Hangi Yenilikleri Getiriyor?

12 saat önce

Battle Royale oyunlarının atalarından olan PlayerUnknown's Battlegrounds, konsol platformları için büyük bir güncellemeye bu ayın sonunda kavuşacak.

PUBG'nin PS4 ve Xbox One Güncellemesi Hangi Yenilikleri Getiriyor?, System.String[]
Yavaş yavaş ünlü FPS (birinci şahıs vurucu) oyunlara da gelen Battle Royale büyük bir hayran kitlesine sahip. Her ne kadar üzerine onlarca oyun çıkmış olsa da Battle Royale oyun türünün ilklerinden olan PlayerUnknown's Battlegrounds, oyun sektörünü domine etmeye devam ediyor.

Optimizasyon sorunları sebebiyle en yüksek donanım özelliklerine sahip bilgisayarlarda bile kasma ve donma gibi sorunlar yaşatan PlayerUnknown's Battlegrounds, son zamanlarda aldığı performans iyileştirmeleri içeren güncellemeler ile bir hayli yol kat etti.



Playstation 4 ve Xbox One konsolları için 30 Haziran tarihinde güncelleme alacak olan PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), bu oyun platformlarına yeni silah, yeni araç, iyileştirmeler ve geliştirmeleri getiriyor.

PUBG'nin Temmuz ayı konsol güncellemesi yenilikleri:



Yeni silah: Deagle




Tüm tabancalar arasında en yüksek hasara sahip.


Tüm harita çeşitlerinde "nadir" olarak bulunur.




Yeni araç: BRDM-2



Sadece Flare Gun kullanılarak özel olarak çağırılabilir.


Amfibi olması sayesinde hem karada hem de suda hareket edebilir.


Zırhlı UAZ'nin yerini alır.




Geliştirilmiş yakıt bidonu



Yakıt bidonu artık bomba gibi patlıyor.


Patladığında etrafındaki oyunculara ciddi ölçüde hasar verir.




Geliştirilmiş loot dağılımı



Loot (ekipman) dağılımı artık çok daha tutarlı. Her oyuncu adil bir şekilde ekipman toplayabilecek.




Radyo mesajı



Takım arkadaşlarınızla daha iyi iletişim kurmanıza yardımcı olacak yeni bir iletişim işlevi eklendi.


Seçim için 8 tür hızlı mesaj (hedeflere, ekipmanlara ve yerdeki eşyalara yönelik) eklendi.




Silah kostümünü otomatik değiştirme



Oyun içerisinde yerdeki veya başkasının silahı alındığında otomatik olarak oyuncunun kendi kostümü silaha giydirilecek.



Oyuna eklenecek olan tüm yenilikleri herkesten önce denemek için oyunun Test Server'ını edinebilirsiniz. PUBG'nin 30 Temmuz tarihinde yayınlanacak büyük güncellemesi, Test Server kullanıcıları için 23 Temmuz tarihinde yayınlanacak.
Battle Royale, Playstation, Xbox One, Teknoloji

Kaynak: WebTekno

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:36 
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