PUBG'nin yaratıcısı yeni oyun stüdyosu oluşturmak için Krafton'dan ayrıldı!

Krafton'ın popüler battle royale oyunu PlayerUnknown's Battlegrounds'ı (PUBG) yaratıcısı İrlandanlı Brendan Greene'dir.

PUBG'NİN YARATICI BRENDAN GREENE, KRAFTON'DAN AYRILDI!

Son gelişmelerle birlikte Greene, Amsterdam'da kendi stüdyosu PlayerUnknown Productions'ı kurmak için Krafton'dan ayrılacağını duyurdu. Krafton, yeni şirketinde azınlık hissedarı olacak.

Brendan Greene yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"PUBG ve Krafton'daki herkese bana bir şans verdikleri ve son dört yılda bana sağladıkları fırsatlar için çok minnettarım. Bugün, türü yaratma yolculuğumda bir sonraki adımı atmaktan heyecan duyuyorum. Planlarımı desteklediği için Krafton'daki herkese tekrar teşekkür ediyorum ve daha sonraki bir tarihte projemiz hakkında daha fazla bilgi vereceğim."



Greene, 1976 yılında İrlanda'nın Ballyshannon şehrinde doğdu. Kariyerine fotoğrafçı olarak başladı, ardından DJ olarak çalıştı.

2013 yılında oyun sektörüne geçiş yaptı. 2000 yılında yayınlanan bir Japon filmi olan Battle Royale'i izledikten sonra BR türüne hayran kaldı. DayZ: Battle Royale'ı yarattı ve H1Z1'i oluşturmak için Sony ile birlikte çalıştı.

Mart 2019'da PUBG üzerinde çalışmayı bıraktı ve The Game Awards 2019'da teaser'ı gösterilen Prologue adlı yeni bir oyun üzerinde çalışmaya başladı.

Brendan Greene'in bundan sonra kendi stüdyosunda ne tür oyunlar çıkaracağını görmek büyüleyici olacak.