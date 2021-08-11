PUBG ücretsiz mi olacak? PUBG Steam'de ücretsiz mi? - Son Dakika
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PUBG ücretsiz mi olacak? PUBG Steam'de ücretsiz mi?

PUBG ücretsiz mi olacak? PUBG Steam'de ücretsiz mi?

13.08.2021 16:33

PUBG ücretsiz mi olacak? sorusu yanıt buldu. PlayerUnknown's Battlegrounds, 10 Ağustos – 16 Ağustos tarihleri arasında Steam'de ücretsiz olarak oynanabilecek.

Dünyanın en popüler battle royale oyunlarından PUBG, 9-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikle oyun sahibi olsun ya da olmasın herkes tarafından Steam üzerinden ücretsiz olarak oynanabilecek.

Deneme haftası bittikten sonra oyunu satın almak isterseniz, ücretsiz oyun haftasında kaydettiğiniz tüm ilerlemeler – görevler, istatistikler aktarılacaktır. PUBG ücretsiz hafta sadece oyunun Steam sürümü içindir.

Ayrıca PUBG Corporation, katılan yeni oyuncular için bazı özel etkinlikler hazırlıyor. Ücretsiz hafta, oyunda çoğu giysinin bir parçası olan bazı ilginç kozmetik ödüller kazandırıyor. Ayrıca accounts.pung.com adresinden kendi Global Hesabınızı oluşturup Steam hesabını bağlarsanız da özel eşya ile ödüllendirileceksiniz.

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PUBG ÖZEL ETKİNLİK GÖREVLERİ

  • Paraşütle 600m seyahat et – Kolsuz Çita Tişört
  • Engellerin üzerinden iki kez tırman - Yardımcı Kemer
  • Bir tekli maçta duygunu ifade etmek için 2 kez emote kullan – M16A4 Kostümü
  • Toplamda 200 dakika hayatta kal – Wrangler Gömlek
  • Toplamda 300 eşya yağmala- Geniş Pantolon
  • Global Hesap Özel Ödülü – Geleneksel Gözlük (Yuvarlak)

PUBG'yi ücretsiz indirip oynayabilmek için buraya tıklayınız.

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