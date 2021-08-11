Dünyanın en popüler battle royale oyunlarından PUBG, 9-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikle oyun sahibi olsun ya da olmasın herkes tarafından Steam üzerinden ücretsiz olarak oynanabilecek.
Deneme haftası bittikten sonra oyunu satın almak isterseniz, ücretsiz oyun haftasında kaydettiğiniz tüm ilerlemeler – görevler, istatistikler aktarılacaktır. PUBG ücretsiz hafta sadece oyunun Steam sürümü içindir.
Ayrıca PUBG Corporation, katılan yeni oyuncular için bazı özel etkinlikler hazırlıyor. Ücretsiz hafta, oyunda çoğu giysinin bir parçası olan bazı ilginç kozmetik ödüller kazandırıyor. Ayrıca accounts.pung.com adresinden kendi Global Hesabınızı oluşturup Steam hesabını bağlarsanız da özel eşya ile ödüllendirileceksiniz.
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Son Dakika › Gamegar › PUBG ücretsiz mi olacak? PUBG Steam'de ücretsiz mi? - Son Dakika