Pubg Prime İçin 41 TL Verdik, Ne Oldu? (Değdi Mi?)

Oyunlara para vermek çoğu kişi tarafından gereksiz görülse bile oyunseverler için bazı durumlar istisna.

Oyunlara para vermek çoğu kişi tarafından gereksiz görülse bile oyunseverler için bazı durumlar istisna. PUBG'nin ücretsiz sürümü olan ve herkesin çok sevdiği oyun çıktığı günden beri ücretsizdi ancak oyunun içerisinde bulunan ve oyunun oynanış biçimini değiştirmeyen parayla satın alımlar da mevcuttu. Bu ücretli envanterler, kostüm veya silah hakkında farklı boyamaları kapsıyordu ve oyunun içerisinde kazanılan sanal para ile satın alınamıyordu. PUBG Mobile Prime olarak adlandırabileceğimiz yeni abonelikle beraber işler değişti! Peki nasıl? Gelin bu videoda yakından bakalım!

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