PUBG Tottenham oyuncusu Son imzalı kask dağıtıyor! - Son Dakika

PUBG'nin Tottenham oyuncusu Son Heung-min ile yaptığı anlaşmayla birlikte oyun "Son Heung-min imzalı Seviye 3 Kask" hediye edeceğini duyurdu.

PUBG, dünyaca ünlü futbol oyuncusu Son Heung-min iş birliğini kutlamak için bu etkinliği düzenliyor. Oyun içi etkinlikle Son Heung-min Seviye 3 kask kozmetiğinin yanı sıra 5 şanslı oyuncu Son Heung-min tarafından imzalanmış gerçek bir seviye 3 kask kazanacak.

Ödülü oyun içinde kazanmak istiyorsanız yapmanız gereken şey sadece belli başlı görevleri tamamlamak.

GÖREV 1

Bir maçta 30 dakika hayatta kal. Hayatta kalma süresine takım arkadaşlarını izlerken geçen zaman dahildir.

Puan: 20

GÖREV 2

Seviye 2 Kask al.

Puan: 20

Puan: 25

Puan: 35

Son Heung-min tarafından imzalanmış kask için bir çekiliş yapılacak. Toplam 5 şanslı kazanan (4'ü Steam ya da Konsoldan, 1'i Kakao'dan) seçilecek ve gönderimi yapılacak. Sonuçlar 5 Ağustos'tan itibaren PUBG.com adresinde ve her bölgenin sosyal medya kanallarında duyurulacak.