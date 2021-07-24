PUBG Tottenham oyuncusu Son imzalı kask dağıtıyor! - Son Dakika
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PUBG Tottenham oyuncusu Son imzalı kask dağıtıyor!

24.07.2021 14:43
PUBG Tottenham oyuncusu Son imzalı kask dağıtıyor!

Battle Royale ve futbol ile ilgilenenlere müjde! PUBG Tottenham oyuncusu Son imzalı kask dağıtıyor.

PUBG'nin Tottenham oyuncusu Son Heung-min ile yaptığı anlaşmayla birlikte oyun "Son Heung-min imzalı Seviye 3 Kask" hediye edeceğini duyurdu.

PUBG, dünyaca ünlü futbol oyuncusu Son Heung-min iş birliğini kutlamak için bu etkinliği düzenliyor. Oyun içi etkinlikle Son Heung-min Seviye 3 kask kozmetiğinin yanı sıra 5 şanslı oyuncu Son Heung-min tarafından imzalanmış gerçek bir seviye 3 kask kazanacak.

Ödülü oyun içinde kazanmak istiyorsanız yapmanız gereken şey sadece belli başlı görevleri tamamlamak.

Son Heung-min imzalı Seviye 3 Kask Kazanmak İçin Görevler

GÖREV 1

Bir maçta 30 dakika hayatta kal. Hayatta kalma süresine takım arkadaşlarını izlerken geçen zaman dahildir.

Puan: 20

GÖREV 2

Seviye 2 Kask al.
Puan: 20

  • İlk 20'ye gir.

Puan: 25

  • İlk 10'a gir.

Puan: 35

Son Heung-min tarafından imzalanmış kask için bir çekiliş yapılacak. Toplam 5 şanslı kazanan (4'ü Steam ya da Konsoldan, 1'i Kakao'dan) seçilecek ve gönderimi yapılacak. Sonuçlar 5 Ağustos'tan itibaren PUBG.com adresinde ve her bölgenin sosyal medya kanallarında duyurulacak.

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Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar PUBG Tottenham oyuncusu Son imzalı kask dağıtıyor! - Son Dakika


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