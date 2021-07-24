PUBG Tottenham oyuncusu Son imzalı kask dağıtıyor! - Son Dakika

PUBG'nin Tottenham oyuncusu Son Heung-min ile yaptığı anlaşmayla birlikte oyun "Son Heung-min imzalı Seviye 3 Kask" hediye edeceğini duyurdu.
PUBG, dünyaca ünlü futbol oyuncusu Son Heung-min iş birliğini kutlamak için bu etkinliği düzenliyor. Oyun içi etkinlikle Son Heung-min Seviye 3 kask kozmetiğinin yanı sıra 5 şanslı oyuncu Son Heung-min tarafından imzalanmış gerçek bir seviye 3 kask kazanacak.
Ödülü oyun içinde kazanmak istiyorsanız yapmanız gereken şey sadece belli başlı görevleri tamamlamak.
GÖREV 1
Bir maçta 30 dakika hayatta kal. Hayatta kalma süresine takım arkadaşlarını izlerken geçen zaman dahildir.
Puan: 20
GÖREV 2
Seviye 2 Kask al.
Puan: 20
Puan: 25
Puan: 35
Son Heung-min tarafından imzalanmış kask için bir çekiliş yapılacak. Toplam 5 şanslı kazanan (4'ü Steam ya da Konsoldan, 1'i Kakao'dan) seçilecek ve gönderimi yapılacak. Sonuçlar 5 Ağustos'tan itibaren PUBG.com adresinde ve her bölgenin sosyal medya kanallarında duyurulacak.
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