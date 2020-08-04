PUBG Yaz Kupası Şampiyonu Alliance Espor!

Algida Boom Boom'un desteği, PUBG ve eSports360 organizasyonu ile oyuncular ve izleyicilerle buluşan olan Boom Boom Yaz Kupası 5 maçlık seri üzerinden yenilenmiş Sanhok haritasında oynandı. Oyuncular Sanhok'un tehlikelerle dolu arazisinde hayatta kalma mücadelesi verirken aynı zamanda ödül havuzundan da en büyük parçayı kapmaya çalıştılar. Bu mücadelede çetin geçen maçların sonunda 47 puan ile birinci olan ekip Alliance Espor oldu ve 5.000 TL'lik ödülü evine götürdü.
Davetli Takımlar
4FREEMAN
Pizza Locale
1907 Fenerbahçe
Alliance Espor
Beşiktaş Esports
Blaze Esports
Deathly Hallows
Digital Athletics
Etiget Esports
fastpay WildCats
Istanbul Espor
MOD-Z
No Name
NotFair
Royal Youth
Vagrancy
Ödül Havuzu ve Sıralama
Takım Alliance Espor – 5.000 TL
Takım Blaze Esports – 3.000 TL
Takım No Name – 1.800 TL
Takım ETİGET Esports – 840 TL
Takım Vagrancy – 840 TL
Takım Beşiktaş Esports – 840 TL
Takım Digital Athletics – 840 TL
Takım Fastpay Wildcats – 840 TL