Pubg'yi Kaldırabilen Bir Telefon Alamayan Çocuk İntihar Etti

Akıllı telefonlar ve oyunlar, çoğu zaman ana akım medya tarafından anlamsız bir nefret kampanyasına konu ediliyor. Ancak bu kez yaşanan olay, üzerine gerçekten de fazlasıyla düşülmesi gereken bir konu içeriyor.Dünyanın en büyük dokuzuncu şehri olan Mumbai 'de yaşayan 18 yaşındaki genç, PUBG oynayabilmek için yeni bir akıllı telefon almak istiyordu. Bunun için de ailesinden amiral gemisi sınıfı bir telefon alabilmek için 37.000 ruble (yaklaşık 3.000 TL) talep etti. Gencin ailesi ise bu kadar para veremeyeceklerini ve en fazla 20.000 ruble (yaklaşık 1.600 TL) verebileceklerini söyledi.Buraya kadar her şey gayet normal duruyor: Her aileden yeni bir teknolojik ürün alması istenir ancak sizin istediğiniz bütçe fazla bulunarak daha azı teklif edilir. Bir şekilde iki taraftan biri ikna olur ve bir ürün satın alınır. Ancak bu kez durum böyle olmadı: Ailesinden aldığı cevap sonrası adeta yıkılan genç, intihar ederek hayatına son verdi.Yerel polis şu an durumu araştırdıklarını ve farklı bir durum yaşanıp yaşanmadığını öğreneceklerini belirtiyor. Ancak ailenin polise verdiği ifadede genci intihara sürükleyebilecek farklı bir detaya rastlanmadı.