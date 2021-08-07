Pucca ile Ümitcan Uygun'un abisi kavga etti! Küfürler ve tehditler havada uçuştu

Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olarak gösterilen Ümitcan Uygun, bu kez de Esra Hankulu'nun 3 Ağustos'ta Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alındı. Uygun'un abisi Erol Uygun da kardeşi hakkında paylaşım yapan kişilere tehditler savurdu. Uygun son olarak fenomen yazar Pucca'ya attığı tehdit mesajlarıyla gündem oldu.

ÜMİTCAN'IN ABİSİ TEHDİT ETTİ

Önceki gün ikinci kez kadın cinayetinden dolayı gözaltına alınan kardeşine tepki gösterenleri tehdit eden Erol Uygun, "Medya fareleri ile ben bu olaydan sonra tek tek görüşeceğim. Ne kadar delikanlılar göreceğiz. Hepsine diz çöktüreceğim. Analarından emdikleri sütü haram edeceğim. Köpek gibi gezdireceğim onları tasmayla gezdireceğim sokakta" dedi.

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Pucca lakaplı Pınar Karagöz ise Erol Uygun'un tehdit paylaşımına tepki gösterdi. Pucca'nın paylaşımını gördükten sonra kardeşi Ümitcan Uygun'un hesabından mesaj atan Erol Uygun, "Neredesin sen nerde? Ölmeyi çok istiyorsun, toz ol buradan" dedi.

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Pucca da bunun ardından Ümitcan Uygun'un hesabından yapılan paylaşımlara küfür ederek cevap verdi. Pucca'dan kardeşinin hesabına gelen mesajları hikaye kısmından paylaşan Uygun, "Utanmaz" yorumunu yazdı.

Erol Uygun'a cevap veren Pucca ise "Arkadaşlar merak etmeyin ben de küfür etti. Salağa bak bir de 'beni engelledi korkuyorlar' demiş. Nikahıma mı alacağım sünepe engelleyeceğim tabi. Yeter be ondan kork bundan kork" ifadelerini kullandı.

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Sosyal medya üzerinden sık sık tehdit mesajları paylaşan Erol Uygun, dün akşam gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası '@umitcanuygun_' sosyal medya hesabı üzerinden, devletimizi aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla 06.08.2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir" denildi.