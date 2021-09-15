"Pucca" lakaplı Selen Işıl hakkında 1 yıla kadar hapis istemi

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Selen Pınar Işık'ın sosyal medya hesabından 19 Temmuz 2020'de yaptığı paylaşımın ihbar edildiği ve bunun üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı. Şüpheli Işık'ın erkeklerle ilgili paylaşım yaptığı iddianamede belirtildi.

EŞİNE İSTİNADEN YAPMIŞ

Şüphelinin ifadesine de yer verilen iddianamede soruşturmaya konu paylaşımı kendisinin yaptığını, o dönem eski eşi Osman Karagöz ile evli olduğunu, eski eşinin Twitter isimli sosyal medya sitesinde, kendisini kastederek bir paylaşım yaptığını ve ona istinaden karşılıklı atışmalar olduğunu söylediği kaydedildi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİĞİ HATIRLATILDI

Ayrıca Işık'ın bunun dışında bir amacının olmadığını, attığı tweetin o dönem tepki almadığını buradan yanlış bir çıkarım yapıldığını, suç işleme kastının olmadığını ve suçlamayı kabul etmediğini beyan ettiği ifade edildi.

1 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede şüpheli Selen Pınar Işık'ın "Halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapsi istendi. İddianame kabul edilirse tutuksuz şüpheli Selen Pınar Işık hakim karşısına çıkacak.

PAYLAŞIMI NEYDİ?

Işık "O kadar eşcinselli dizi izledim, film üstüne film bitirdim yok yok yok! Hala erkek denen aşağılık, karaktersiz cinsiyetten hoşlanıyorum" paylaşımı yapmıştı.