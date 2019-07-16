Püf Noktaları ve Hareketler: Cristiano Ronaldo'nun Topuk Vs Macaristan
2 saat önce
Euro 2016'ya dönün ve 3-3 arasındaki Portugals Grup Gruplarında Macaristan'a çekildi. Ronaldo günde iki gol attı, ancak ilkinde Joao Mario'nun haçından atılan kısa bir vuruşla geldi ve onu dört farklı Avrupa Şampiyonası final turnuvasında ilk kazanan oldu.
Euro 2016'ya dönün ve 3-3 arasındaki Portugals Grup Gruplarında Macaristan
'a çekildi. Ronaldo günde iki gol attı, ancak ilkinde Joao Mario'nun haçından atılan kısa bir vuruşla geldi ve onu dört farklı Avrupa
Şampiyonası final turnuvasında ilk kazanan oldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:05
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