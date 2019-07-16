Son Dakika Haberleri: Püf Noktaları ve Hareketler: Cristiano Ronaldo'nun Topuk Vs Macaristan
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Püf Noktaları ve Hareketler: Cristiano Ronaldo'nun Topuk Vs Macaristan

2 saat önce

Euro 2016'ya dönün ve 3-3 arasındaki Portugals Grup Gruplarında Macaristan'a çekildi. Ronaldo günde iki gol attı, ancak ilkinde Joao Mario'nun haçından atılan kısa bir vuruşla geldi ve onu dört farklı Avrupa Şampiyonası final turnuvasında ilk kazanan oldu.

Euro 2016'ya dönün ve 3-3 arasındaki Portugals Grup Gruplarında Macaristan'a çekildi. Ronaldo günde iki gol attı, ancak ilkinde Joao Mario'nun haçından atılan kısa bir vuruşla geldi ve onu dört farklı Avrupa Şampiyonası final turnuvasında ilk kazanan oldu.
Püf Noktaları ve Hareketler: Cristiano Ronaldo'nun Topuk Vs Macaristan
Cristiano Ronaldo, Macaristan, Avrupa, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:05 
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