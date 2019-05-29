Püf noktaları ve hareketler: Moise Kean’ın 2018-19 arasındaki en iyi becerileri
1 saat önce
Moise Kean, 2018-19 sezonunda Juventus için sahneye çıktı. En iyi numaralarından bazılarına göz atın ve Dugout'taki bir Bianconeri formasında yanıp söner.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:06
Moise Kean, 2018-19 sezonunda Juventus için sahneye çıktı. En iyi numaralarından bazılarına göz atın ve Dugout'taki bir Bianconeri formasında yanıp söner.
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