Son Dakika Haberleri: Püf Noktaları ve Hareketler: Sampdoria'nın Sezonundan En İyisi
Son Dakika Spor Haber

Püf Noktaları ve Hareketler: Sampdoria'nın Sezonundan En İyisi

21 dakika önce

Fabio Quagliarella, Gastón Ramírez ve Riccardo Saponara'nın yetenekleri de dahil olmak üzere Sampdoria'nın 2018-19 sezonunun en iyi püf noktalarını inceleyin.

Fabio Quagliarella, Gastón Ramírez ve Riccardo Saponara'nın yetenekleri de dahil olmak üzere Sampdoria'nın 2018-19 sezonunun en iyi püf noktalarını inceleyin.
Püf Noktaları ve Hareketler: Sampdoria'nın Sezonundan En İyisi
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:06 
Fabio Quagliarella, Sampdoria, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


West Ham United, Hasan Ali Kaldırım'ı istiyor Galatasaray'da Banega gelişmesi! Mesut Özil'in nişanlısı Amine Gülşe, bekarlığa veda partisinde gözyaşlarına boğuldu Başakşehir, Abdullah Avcı'nın yerine Okan Buruk ile anlaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 21:27:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Püf Noktaları ve Hareketler: Sampdoria'nın Sezonundan En İyisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]