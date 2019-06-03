Püf Noktaları ve Hareketler: Sampdoria'nın Sezonundan En İyisi
21 dakika önce
Fabio Quagliarella, Gastón Ramírez ve Riccardo Saponara'nın yetenekleri de dahil olmak üzere Sampdoria'nın 2018-19 sezonunun en iyi püf noktalarını inceleyin.
Fabio Quagliarella
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:06
, Gastón Ramírez ve Riccardo Saponara'nın yetenekleri de dahil olmak üzere Sampdoria
'nın 2018-19 sezonunun en iyi püf noktalarını inceleyin.
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