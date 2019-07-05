Son Dakika Haberleri: Püf Noktaları ve Hareketler: Stephan El Shaarawy'nin Hokkabazlık Becerileri
Son Dakika Spor Haber

Püf Noktaları ve Hareketler: Stephan El Shaarawy'nin Hokkabazlık Becerileri

1 saat önce

İtalyan ileri Stephan El Shaarawy, AS Monaco eğitiminde hokkabazlık becerilerini gösterir. El Shaarawy, popüler 'dünyanın dört bir yanındaki' numarayı ve daha fazlasını yapar.

İtalyan ileri Stephan El Shaarawy, AS Monaco eğitiminde hokkabazlık becerilerini gösterir. El Shaarawy, popüler 'dünyanın dört bir yanındaki' numarayı ve daha fazlasını yapar.
Püf Noktaları ve Hareketler: Stephan El Shaarawy'nin Hokkabazlık Becerileri
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:06 
Stephan El Shaarawy, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


41 yaşındaki Gianluigi Buffon, Juventus'a geri döndü Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Kolarov'dan ayrılık konuşması! Ibrahimovic, Sabri ve Gerrard aynı kaderi paylaştı! CSKA Moskova, Onyekuru'nun peşine düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 17:20:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Püf Noktaları ve Hareketler: Stephan El Shaarawy'nin Hokkabazlık Becerileri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]