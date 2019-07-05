Püf Noktaları ve Hareketler: Stephan El Shaarawy'nin Hokkabazlık Becerileri
1 saat önce
İtalyan ileri Stephan El Shaarawy, AS Monaco eğitiminde hokkabazlık becerilerini gösterir. El Shaarawy, popüler 'dünyanın dört bir yanındaki' numarayı ve daha fazlasını yapar.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:06
İtalyan ileri Stephan El Shaarawy
, AS Monaco eğitiminde hokkabazlık becerilerini gösterir. El Shaarawy, popüler 'dünyanın dört bir yanındaki' numarayı ve daha fazlasını yapar.
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