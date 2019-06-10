Püf noktaları ve hareketler: Yannick Carrasco - Marseille
5 saat önce
Yannick Carrasco, Olimpiyat Marsilya'ya karşı iki defans oyuncusu yenmek için iki 'Rulet' çıkardı. Belçikalıların Dugout'taki inanılmaz becerilerine göz atın.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:06
Yannick Carrasco, Olimpiyat Marsilya
'ya karşı iki defans oyuncusu yenmek için iki 'Rulet' çıkardı. Belçikalıların Dugout'taki inanılmaz becerilerine göz atın.
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