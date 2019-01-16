Son Dakika Haberleri: Puf Puf Yumuşak Pastane Poğaçası Tarifi | Mayalı ve Zeytinli Poğaça | Burak'ın Ekmek Teknesi

Puf Puf Yumuşak Pastane Poğaçası Tarifi | Mayalı ve Zeytinli Poğaça | Burak'ın Ekmek Teknesi

55 dakika önce

Bugün ekmek teknesinde uzun süredir çok istediklerinizden, benim de gönlümün efendilerinden puf puf, mayalı pastane poğaçası tarifi var. Umarım siz de izlerken ve yaparken en az benim kadar keyif alırsınız.

Bugün ekmek teknesinde uzun süredir çok istediklerinizden, benim de gönlümün efendilerinden puf puf, mayalı pastane poğaçası tarifi var. Umarım siz de izlerken ve yaparken en az benim kadar keyif alırsınız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:08 Kaynak: Youtube

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