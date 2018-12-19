Puf Puf Zeytin Ezmeli Açma Tarifi ? Hamuru Çok Lezzetli
1 saat önce
Sabah kahvaltılarının rengini değiştirecek, güne güzel başlamanıza sebep olacak aynı zamanda da günlerin, beş çaylarının vazgeçilmezi olacak Zeytin Ezmeli Açmayı denemeden geçmemelisiniz.
Sabah
kahvaltılarının rengini değiştirecek, güne güzel başlamanıza sebep olacak aynı zamanda da günlerin, beş çaylarının vazgeçilmezi olacak Zeytin
Ezmeli Açmayı denemeden geçmemelisiniz. Farklı lezzeti ile damaklarınız da iz bırakacak bu açmayı büyük küçük demeden herkes çok sevecek. Üstelik yapımı da kolay olan açmaları mutfakta çok zaman geçirmeyenler dahi yapabilir. Denediğinizde pişman olmayacağınız, her ana yakışacak zeytin ezmeli açmalar nasıl yapılır? öğrenmek için buyurun videomuza. Sizlerde videomuzu izleyin ve evlerinizde bizimle beraber yapın. Sonra eşinize, arkadaşınıza, komşularınıza bol bol ikram edin. Yanına da güzel demlenmiş sıcacık bir çay olursa değmeyin tadanların keyfine. Tarifimizi denemeyi unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. : )
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:49 Kaynak: Youtube
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