Püfür püfür, mesafeli ve lezzetli yaz sabahları - Son Dakika

Püfür püfür, mesafeli ve lezzetli yaz sabahları

1) Boğaz manzaralıNEZİH, İSTANBULRumelihisarı'nda Boğaz'a karşı bir kahvaltı.

1) Boğaz manzaralı

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NEZİH, İSTANBUL


Rumelihisarı'nda Boğaz'a karşı bir kahvaltı… Ebru Erke "Fırında peynir ve kahvaltı pideleriyle fark yaratıyorlar" diyor. Serpme kahvaltı kişi başı 68 lira. (0212) 278 02 02


2) Menemenini deneyin


BOZUKBAĞ KAHVALTICISI, BODRUM


Göltürkbükü'nde meyve ve sebze bahçeleri ortasındaki mekan üç yıl önce açıldı. Müge Akgün "Bozukbağ Kahvaltıcısı kendi ürünleriyle yaptıkları menemeniyle çok ünlü" diyor. Serpme kahvaltının kişi başı fiyatı 78 lira. (0530) 260 93 93


3) Ege esintileri


DUDU MUTFAK, KAŞ


110 yıllık bir evin giriş katı. Yüksek konumuyla denizi gören, şirin bir taş avlu. Dudu Mutfak'ın kahvaltısı hem sunumu hem de lezzetiyle dillere destan. Bahar Akıncı "Yusyuvarlak pişiler, zeytin piyazı, marmelatlı süzme yoğurduyla Ege'den esintiler taşıyor" diyor. İki kişilik serpme kahvaltı 95, tek kişilik 50 lira.


(0537) 431 00 09


4) Bahçenizden masanıza


NONİ'S HOUSE, ÇEŞME


Çeşme'de bir bağ evi. Kahvaltıyı bahçede yetişen ürünlerle hazırlıyorlar. Saffet Emre Tonguç "Kendi yaptıkları reçelleri, odun ateşinde pişen ekşi maya ekmekleri, Boşnak börekleri ve zeytinyağlıları enfes. Misafirlerini çam ağaçlarının gölgesinde ağırlıyorlar" diyor. Sınırsız serpme kahvaltı kişi başı 70 lira.


(0532) 418 47 01


5) Tarladan sofraya


GRANDMA'S WONDERLAND, İSTANBUL


Silivri'deki mekanın restoranı The Barn'da kahvaltı 'tarladan sofraya' konseptiyle hazırlanıyor. Kümesten sabah toplanan yumurtalarla omlet ya da sucuklu yumurtaya kendi yetiştirdikleri domates ve salatalıklarla otlu börek eşlik ediyor sofrada. Serpme kahvaltı kişi başı 120 lira. (0542) 253 50 80


6) Başkentin en eskilerinden


CAFEMİZ, ANKARA


Arjantin Caddesi'ndeki mekan, Ankara'nın en eskilerinden. Kalabalık şehrin ortasındaki Cafemiz'in küçük bahçesinde iki kişilik serpme kahvaltı 99 lira. Tek kişilik yöresel 53, normal tabak 35 lira. (0312) 467 79 21


7) Yöresel lezzetler


VİLLA TARAÇA, ÇEŞME


Antakyalı bir ailenin sahibi olduğu otel, Bahar Akıncı'nın deyimiyle Toscana'daki bir İtalyan malikanesi gibi... Antakya usulü tariflere, yöresel peynirler, kendi yaptıkları reçeller ve yumurta çeşitleri eşlik ediyor. Kişi başı serpme kahvaltı fiyatı 85 lira. (0533) 150 83 09


8) Mandalina reçelini tadın


LİMONATTA, BODRUM


Bitez'de portakal bahçesi içindeki Limonatta kahvaltıdan sonra vakit geçirmek için de uygun. Yöresel peynirler, halis tereyağı, kendi yaptıkları mandalina reçeli mekanın favorileri. Serpme kahvaltı 60 lira. (0539) 647 38 85


9) Çeşit çeşit boyoz


DOSTLAR FIRINI, İZMİR


Alsancak'taki fırın İzmir'in klasiklerinden. Enginarlıdan pastırmalıya 17 çeşit boyoz yapıyorlar. Fiyatı malzemesine göre 2.25-5.50 lira arasında değişiyor.


(0232) 421 92 02


10) Zeytinlerin gölgesinde...


ZEYTİNALTI, ÇEŞME


Alaçatı sörf yolu üzerindeki mekan, zeytin ağaçlarının arasında. Pişileri ve kendi yaptıkları reçelleri favori ürünleri. Kişi başı serpme kahvaltı 55 lira, sıcaklar dahil değil. (0533) 591 25 12

Göltürkbükü, Zeytin, Çeşme, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 07:34 

Son Dakika Magazin Püfür püfür, mesafeli ve lezzetli yaz sabahları - Son Dakika Magazin
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