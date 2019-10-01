Son Dakika Haberleri: 'Puhu kuşu'nu ilk kez gördüler, şaşkınlıklarını gizleyemediler
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'Puhu kuşu'nu ilk kez gördüler, şaşkınlıklarını gizleyemediler

2 saat önce

'Puhu kuşu'nu ilk kez gördüler, şaşkınlıklarını gizleyemediler TEKİRDAĞ - Tekirdağ Malkara'da vatandaşların hayretle incelediği yavru kuşun cinsi bir türlü öğrenilemedi.

'Puhu kuşu'nu ilk kez gördüler, şaşkınlıklarını gizleyemediler


TEKİRDAĞ - Tekirdağ Malkara'da vatandaşların hayretle incelediği yavru kuşun cinsi bir türlü öğrenilemedi.

Malkara ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi'nde bitkin halde bulunan, baykuşu andıran yavru bir kuş, vatandaşların ilgi odağı oldu. Sarı ve beyaz renkli kuşu şaşkınlıkla inceleyen vatandaşlar, kuşun hangi türden olduğunu merakla öğrenmeye çalıştı.

"İlk kez görüyorum"

Bir vatandaş, "Böyle bir kuşu Malkara'da ilk kez görüyorum. Ne olduğunu bir türlü çözemedim. Yetkililerden öğreneceğiz" dedi.

Duyarlı vatandaşlar tarafından kafese konularak koruma altına alınan kuşun daha sonra yetkililere teslim edildiği belirtildi.

Malkara'da ilk kez görüldüğü öne sürülen kuşun ise 'Puhu kuşu' olduğu kaydedildi.

'Puhu kuşu'nu ilk kez gördüler, şaşkınlıklarını gizleyemediler

Tekirdağ, Malkara, Hasköy, Genel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:47 Kaynak: İHA
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