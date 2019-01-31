Son Dakika Haberleri: Puhu Kuşu, Rektörlük Konutunun Bacasına Sığındı

Puhu Kuşu, Rektörlük Konutunun Bacasına Sığındı

31 dakika önce

IĞDIR'da soğuk havadan etkilenen puhu kuşu, Iğdır Üniversitesi Rektörlük konutunun bacasına sığındı.

Puhu Kuşu, Rektörlük Konutunun Bacasına Sığındı, System.String[]
IĞDIR'da soğuk havadan etkilenen puhu kuşu, Iğdır Üniversitesi Rektörlük konutunun bacasına sığındı. Yetkililer tarafından tedavisi yapılan puhu kuşu, doğaya bırakıldı.

Ormanlık alanlar, dik yamaçlar, kayalıklar ve dağlarda yaşayan puhu kuşu, soğuk hava nedeniyle Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü'nde bulunan Rektörlük konutunun bacasına girdi. Yırtıcı kuşu fark eden üniversite çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolde puhu kuşunun kanatlarında herhangi bir sorun olmadığını, uçma kapasitesinin yerinde olduğunu ve vücut sıcaklığının normale dönmesi ile uçabileceğini ifade etti. Yetkililer tarafından tedavisi yapılan puhu kuşu, daha sonra Iğdır Üniversitesi'nin Ağrı Dağı'na bakan yamaçlarından doğaya bırakıldı.

- Iğdır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:09 Kaynak: DHA

Bülent Yurtseven, Iğdır Üniversitesi, Iğdır, Güncel
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