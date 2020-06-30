Puhuhepa kadın kooperatifi dünya'ya açılıyor - Son Dakika

Puhuhepa kadın kooperatifi dünya'ya açılıyor

Boğazkale Kaymakamlığının teşvik ve destekleriyle Hitit Başkenti Hattuşa 'da kurulan "Puduhepa Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletme Kooperatifi" yine Kaymakamlıkça hazırlanan proje ile ülkemizin tamamına açılmaya hazırlanıyor.

Boğazkale Kaymakamlığının teşvik ve destekleriyle Hitit Başkenti Hattuşa 'da kurulan "Puduhepa Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletme Kooperatifi" yine Kaymakamlıkça hazırlanan proje ile ülkemizin tamamına açılmaya hazırlanıyor.

Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı
Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmalarında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonundan yeni ayrıntılar geldi! Milyonlarca lira ele geçirildi


Hitit Medeniyetinin Başkenti Hattuşa'da Boğazkale Kaymakamlığının teşvik ve destekleriyle kurulan "Puduhepa Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletme Kooperatifi" Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından kabul edilen ve sözleşmesi imzalanan Teknik Destek Projesi ile ülke genelinde pazarlama yapabilecek.


Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman, Hattuşa'lı kadın girişimcilerin sosyal ve ekonomik hayatta daha etkin rol alması, yerel ürün ve imkanların kullanılarak bölge ekonomisinin ve turizminin canlandırılması amacıyla kuruluşunda öncülük yaptığı Puduhepa Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletme Kooperatifine desteğine devam ediyor.


Kooperatifin gelişen ve değişen günümüz şartlarında pazar payının genişletilmesi, daha fazla vatandaşımıza erişim imkanının sağlanması ve dolasıyla Hattuşa' nın ve kooperatif ürünlerinin daha fazla tanıtımının yapılmasını sağlamak amacıyla Orta Karadeniz Kalkın Ajansına sunulmak üzere hazırlanan proje kabul edilerek sözleşme imzalandı.


Boğazkale Kaymakamlığı Makam Odasında düzenlenen ve Kaymakam Yunus Ataman'ın da hazır bulunduğu imza töreninde Kalkınma Ajansı adına OKA Çorum İl Koordinatörü Özgür Özden Yalçın ve Kooperatif adına ise Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Keller imza attı.


Sözleşmesi imzalanan proje kapsamında, Kooperatif adına bir internet sitesi açılması, domain hizmet sağlanması, internet üzerinden e-satış imkanı, SMS entegrasyonu, ürün fotoğraflama ve katalog oluşturulması, Sosyal medya hesaplarının oluşturulması ve düzenlenmesi, sanal tur ve basılı ürün kataloglarının yanı sıra kooperatif üyelerine yönelik eğitim ve kurs faaliyetleri düzenlenecek.


Puduhepa Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletme Kooperatifi hayata geçirilen proje ile ürünlerini elektronik ortamdan pazarlayarak daha geniş kitlelere ulaşmış olacak. Kaymakam Ataman, OKA Çorum İl Koordinatörü Özgür Özden Yalçın'ın şahsında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına ve projenin hazırlanması noktasında emeği geçen mesai arkadaşlarına teşekkür etti. - ÇORUM

Boğazkale, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 12:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Puhuhepa kadın kooperatifi dünya'ya açılıyor - Son Dakika

Son Dakika

18:53 Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı 18:12 Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonundan yeni ayrıntılar geldi! Milyonlarca lira ele geçirildi 18:11 Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı 17:48 Tokat'ta cenaze ve nişan törenlerine katılan 75 kişi koronavirüse yakalandı 17:19 ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce 16:57 Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi 16:34 ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu 14:49 Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu 14:24 Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı 12:33 Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı 12:29 İçime hazır halde tütün satışı yarından itibaren resmen yasak 11:21 Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu 09:24 Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor 09:15 Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı 08:11 Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı
18:53
Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmalarında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:23
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonundan yeni ayrıntılar geldi! Milyonlarca lira ele geçirildi
18:11
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
18:10
Tokat'ta cenaze ve nişan törenlerine katılan 75 kişi koronavirüse yakalandı
17:47
2. Lig'e düşen Eskişehirspor'un genç oyuncusu Mehmet Özcan, Bundesliga ekibi Freiburg'un gündeminde
17:45
Avusturya'da Kuran'ı Kerim'e hakaret eden ırkçı lider istifaya çağrıldı
17:22
ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
17:19
Asker uğurlama konvoyundan vücudunu sarkıtan genç ölümden döndü
17:14
Şeytanın bile aklına gelmez! 5 kuruşları eriterek yaptıkları sahte altınları kuyumculara sattılar
17:13
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 19:15:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Puhuhepa kadın kooperatifi dünya'ya açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]