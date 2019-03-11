Son Dakika Haberleri: Puigdemont, AP Seçimleri İçin Aday Oldu

Puigdemont, AP Seçimleri İçin Aday Oldu

1 saat önce

İSPANYA'nın Katalonya Bölgesi Eski Başkanı Carles Puigdemont, 2017'de başarısız sonuçlanan bağımsızlık ilanından sonra ülkeyi terk etmiş, Belçika'nın başkenti Brüksel'e yakın Waterloo kentine yerleşmişti.

Puigdemont, AP Seçimleri İçin Aday Oldu, System.String[]
İSPANYA'nın Katalonya Bölgesi Eski Başkanı Carles Puigdemont, 2017'de başarısız sonuçlanan bağımsızlık ilanından sonra ülkeyi terk etmiş, Belçika'nın başkenti Brüksel'e yakın Waterloo kentine yerleşmişti. Puigdemont, 26 Mayıs'ta yapılacak olan AP seçimlerinde, geçen yıl kurduğu 'Crida Nacional' partisinden liste başı adayı olarak seçimlere katılacağını açıkladı. Puigdemont'un daha önce Belçika'daki Yeni Flaman İttifak (N-VA) Partisi'nde AP adayı olarak seçimlere katılacağı iddia edilmişti. İspanya'nın, 56 yaşındaki Puigdemont'un iadesini artık istemediği belirtildi.

AB'Yİ DE ELEŞTİRİYOR

Geçen ay Berlin'de basın toplantısı düzenleyen Puigdemont, AB'yi eleştirmiş, bölgede yaşanan krize karşı duyarsız davranmakla itham etmişti. AB'nin, dünyanın her yerinde insan haklarını savunduğunu ancak Katalonya konusunda kendi kapısının önüne bakmadığını söyleyen Puigdemont, "AB, neden Madrid'de olup bitenden çok Venezuela'da olup bitenle ilgileniyor" diye sitem etmişti. Yüksek Mahkeme'de başlayan davanın, İspanya'nın yargı sistemi ve demokrasisi için bir kriz testi olduğu değerlendirmesini yapan Puigdemont, bağımsızlık isteyenlere "Kendinize güvenin ve liderlerinize bakın" diye seslenmişti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:50 

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