PÜİS Genel Başkanı Okumuş, Bakan Selçuk ile akaryakıt sektörünü görüştü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi PÜİS Genel Başkanı Okumuş, Bakan Selçuk ile akaryakıt sektörünü görüştü - Son Dakika Ekonomi

PÜİS Genel Başkanı Okumuş, Bakan Selçuk ile akaryakıt sektörünü görüştü

6 saat önce

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) yönetimi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile telekonferans aracılığıyla toplantı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

PÜİS Genel Başkanı Okumuş, Bakan Selçuk ile akaryakıt sektörünü görüştü, System.String[]

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) yönetimi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile telekonferans aracılığıyla toplantı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

PÜİS'ten yapılan yazılı açıklamada, toplantının yaklaşık iki saat sürdüğü ve Okumuş'un koronavirüs salgını nedeniyle akaryakıt bayilerinin yaşadığı sorunları dile getirerek çözüm önerilerini ilettiği kaydedildi.

Açıklamada, küresel salgından en çok etkilenen sektörlerden birinin akaryakıt sektörü olduğuna değinilerek, Okumuş'un şu ifadelerine yer verildi:

"1 Ocak'tan 25 Mart'a kadarki dönemde motorinde yüzde 22,46, benzinde yüzde 33,50 oranında düşüş oldu. Bayilerin sermayeleri de bu oranda eridi. Akaryakıt sektörü, mücbir sebep kapsamına alınarak desteklenmediği takdirde, şehrin ışıklı möbleleri olan akaryakıt istasyonları, aydınlatma giderlerini dahi karşılayamayacak, karanlığa gömülecek. Güvenlik güçleri ve hastaneler dışında günün 24 saati, haftanın 7 günü aralıksız çalışan tek iş yerleri akaryakıt istasyonları. Virüs tehdidine rağmen, istasyon sahipleri bizzat işlerinin başında. İstasyonlar 24 saat kesintisiz vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Bu kadar özverili çalışan bir sektörün korunması ve desteklenmesi gerekir. Bizler yarattığımız istihdamla, ödediğimiz vergilerle gurur duyan bir topluluğuz. Ancak çok olağanüstü günlerden geçiyoruz. Devletimizden destek bekliyoruz. İşçilerimize zamanında ödeme yapmak istiyoruz, işçi çıkarmak istemiyoruz. İstihdamı korumak için desteğe ihtiyacımız var."

Açıklamada, Okumuş'un toplantıda, yaşanan salgın nedeniyle birçok sektör için alınan KDV ödemelerinin ertelemesi kararının akaryakıt sektörünü kapsamadığını hatırlattığı belirtildi.

Nöbetçi akaryakıt istasyonu uygulamasına geçilmeli

Okumuş'un akaryakıt sektörü olarak hükümetin aldığı önlem paketinin içinde yer almak istediklerini dile getirdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anadolu'da faaliyet gösteren istasyonların satışları salgından önceki döneme göre yüzde 70 oranında, büyükşehirlerdeki istasyonların satışları ise yüzde 50 oranında düştü. Sektörün mutlaka ekonomik olarak desteklenmesi gerekiyor. Alınmasını talep ettiğimiz önlemlerden biri KDV'nin ÖTV'ye eklenmesidir. Bunun önemli bir sonucu da akaryakıt üzerinden yapılan vergi kaçakçılığının önlenmesi olacaktır. Akaryakıt istasyonlarında gece saat 22.00'den sabah saat 07.00'ye kadar satılan akaryakıt gün boyunca satılan akaryakıtın yüzde 4'ü kadar. Satışlarımızın yüzde 4'lük kısmını yaptığımız bu saatler, istasyonlarımızda elektrik tüketiminin en çok olduğu saatler. Bayilerimiz salgın nedeniyle çok zor günler geçiriyorlar. Maliyetleri düşürmek bu süreçte çok önemli. Teklifimiz gece 22.00'den sabah 07.00'ye kadar istasyonların kapanması ve nöbetçi akaryakıt istasyonu uygulamasına geçilmesi. Ayrıca istasyonlarda kullanılan doğalgaz, elektrik ve suyun vergiden arındırılmasını talep ediyoruz."

Okumuş ayrıca sektöre özel bir ekonomik paket hazırlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Bakan Selçuk'un ise toplantıda kısa çalışma uygulamasından akaryakıt sektörünün de yararlanabileceğini söylediği ifade edildi.

Kısa çalışma uygulaması nedir?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Ziya Selçuk, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 07:14 Kaynak: AA

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