PÜİS Genel Başkanı Okumuş'tan taban fiyat açıklaması - Son Dakika

PÜİS Genel Başkanı Okumuş'tan taban fiyat açıklaması

18.03.2021 14:33
PÜİS Genel Başkanı Okumuş'tan taban fiyat açıklaması, System.String[]

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, "Bizim için tüketici baş tacıdır, ekmek teknemizdir.

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, "Bizim için tüketici baş tacıdır, ekmek teknemizdir. Sektörün tamamına dolandırıcılıkla tüketiciyi yanıltıyor gibi söylemler bizi çok üzmüştür" dedi.

PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, sendikanın genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında, Enerji Piyasası Düzenlenme Kurulunun (EPDK) tavan fiyat uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Okumuş, "Bu karar 2005 yılından bu zamana alınan 4. karardır. Biz devletimizin çıkardığı kanunlara çok saygı duyan bir sendikayız. Bunu asla hiçbir zaman eleştirmedik, devletçi bir yanımız vardır. Bizim üzüntümüz, sektörün dolandırıcılıkla suçlanmasıdır. Bizi üzen bu sektörün tüketiciyi yanılttığı, mağdur ettiği ve dolandırdığı şekliyle açıklanmasıdır. Herkes çok iyi bilir ki akaryakıt sektöründe, akaryakıt fiyatlarının oluşumunda akaryakıt bayilerinin hiçbir dahili yoktur. Akaryakıt bayileri dağıtım şirketlerinin tavsiye fiyatlarına uyarak tüketiciye ürünlerini sattığı ürünü arz eder. Bizim için tüketici baş tacıdır, ekmek teknemizdir. Sektörün tamamına dolandırıcılıkla tüketiciyi yanıltıyor gibi söylemler bizi çok üzmüştür. Bu sektörün bunu hak etmediğini düşünüyorum. Kanunlara saygılıyız. Eğer ortada bir suç varsa, tüketici mağdur edilmiş ise kim dolandırıcılık yapmış ise bunun belirlenip cezanın ona verilmesini yıllardır savunuyoruz. 13 bin akaryakıt bayisinin dolandırıcılıkla itham edilmesi, tüketiciyi mağdur ediyor söylemi bu sektöre söylenmiş utandırıcı bir durumdur. Kabul etmiyor, kınıyoruz" dedi.

"Tasvip etmediğimiz söylemin düzeltilmesini istiyoruz"

Yaşanılan mağduriyetin giderilmesini talep ettiklerini belirten Okumuş, "Biz söylediğim gibi kanunlara saygılıyız ama hak aramayı da kavga etmeden, edep dilini kullanarak hep geçmişte olduğu gibi bugün de savunacağız. Buradan özellikle bir ricamız var, bir kamu görevlisinin söylemiyle hiçbir meslektaşımızın devlete küsmeyeceğini buradan söylemek isteriz. Bizim talebimiz şudur, sektörün bu onurunu kıran, sektörü üzen, tasvip etmediğimiz söylemin düzeltilmesini istiyoruz. Mazlumlara ve mağdurlara sahip çıktığını bildiğimiz Cumhurbaşkanımızdan bu mağduriyetin ortadan kaldırılmasını rica ediyor ve yapılan uygulamanın kaldırılması talimatı vermesini istiyoruz. 6 yıldır ısrarla söylediğimiz devletin hazinesi soyuluyor, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği çalınıyor diye her platformda bunu dile getiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Tavan fiyata değil, taban fiyata ihtiyacı vardır"

Sektörün taban fiyat uygulamasına ihtiyacı olduğunu söyleyen Okumuş, "Özellikle Enerji Piyasası Kuruluna anlattık. Bugün sektörün tavan fiyata değil, taban fiyata ihtiyacı vardır. Taban fiyat uygulamasını mutlaka gündeme getirip, bu sektörün eskiden olduğu gibi meslek onurunun getirilmesi için talepte bulunduk. Bizler taban fiyat uygulaması bekliyor ve bunu Cumhurbaşkanımızdan rica ediyoruz. Müşterinin, tüketicinin tercih hakkı var. Kanunen akaryakıt istasyonları sattığı ürünün fiyatını panoda göstermek zorundadır. Müşteri nerede uygun buluyorsa oradan alıyor. Fatura satan, otomasyon ile oynayan, kasayı sıfırlayan, sektöre ve ülkemize zarar verenlerin hala ticarete devam etmesine bir anlam veremiyoruz. Onlarla mücadele yerine işini düzgün, dürüst yapan iş insanlarının dolandırıcılıkla suçlanması bizi üzmüştür" dedi. - ANKARA

PÜİS Genel Başkanı Okumuş'tan taban fiyat açıklaması

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası, Akaryakıt, Enerji, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi PÜİS Genel Başkanı Okumuş'tan taban fiyat açıklaması - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Kapatma davası sonrası Pervin Buldan'dan iddialı çıkış: Oy oranımız yüzde 20'ye yükseldi Son Dakika: Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli Emniyet operasyonuyla Hatay'da yakalandı 38 yaşındaki Atiba'dan emeklilik sözleri: Aklımda şu an futbola devam etmek var Son Dakika! Putin'den kendisine "Katil" diyen Joe Biden'a yanıt: Ona sağlıklar dilerim, başka bir devleti değerlendirmek aynaya bakmak gibidir 8 yaşındaki oğlunun ağzına benzin dökerek ateşe verdi Kahvaltı için uyandırmaya gittikleri oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Andımız İstiklal Marşı'dır 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor
Koronavirüs salgını e-spor'a ilgiyi artırdı! Aylık 10 bin lira kazanan var Koronavirüs salgını e-spor'a ilgiyi artırdı! Aylık 10 bin lira kazanan var         
15:26
Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim         
15:20
Mansur Yavaş'ın katıldığı yayın, Twitch Türkiye anlık izlenme rekoru kırdı Mansur Yavaş'ın katıldığı yayın, Twitch Türkiye anlık izlenme rekoru kırdı         
15:14
Ekranlara dönüş hazırlığı yapan Songül Karlı'nın ilk işi imaj değişikliği oldu Ekranlara dönüş hazırlığı yapan Songül Karlı'nın ilk işi imaj değişikliği oldu         
14:47
20 saatten fazla süre geçti, vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu Meclis'i terk etmedi 20 saatten fazla süre geçti, vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu Meclis'i terk etmedi         
14:40
Hamaktan düşen 14 yaşındaki çocuk, ipin boynuna dolanmasıyla hayatını kaybetti Hamaktan düşen 14 yaşındaki çocuk, ipin boynuna dolanmasıyla hayatını kaybetti         
14:25
"Galatasaray'da oynar mısın?" sorusuna Thomas Müller'den Fenerbahçe yanıtı geldi         
14:00
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a yükseltti Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a yükseltti         
13:58
Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı         
12:54
Genelev patroniçesi Manukyan'ın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti Genelev patroniçesi Manukyan'ın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti         
12:08
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Türkiye yaşlanıyor! Son 5 yılda yaşlı nüfusumuz hızla arttı Türkiye yaşlanıyor! Son 5 yılda yaşlı nüfusumuz hızla arttı         
11:43
Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil         
11:24
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor         
10:25
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 15:35:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: PÜİS Genel Başkanı Okumuş'tan taban fiyat açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei