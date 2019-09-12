PÜİS'ten akaryakıtta maliyetin altındaki satışlara ilişkin açıklama

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, akaryakıt piyasasında maliyetin altında yapılan satışların sektörün en büyük sorunu olduğunu belirterek, "Bıçak kemiğe dayandı, akaryakıtta maliyetin altındaki fiyatlarla yapılan satışlar bitirilmediği takdirde dürüst bayiler tek tek kapanacaktır." ifadesini kullandı.

Okumuş, yaptığı yazılı açıklamada, kayıt dışı faaliyet gösteren bayilerin yüksek miktarda yakıt sattığını bildirdi.

Herhangi bir istasyonda rafineri çıkış fiyatından daha düşük bir fiyatla akaryakıt satılabilmesinin ekonomik olarak mümkün olmadığına işaret eden Okumuş, şunları kaydetti:

"Nasıl oluyor da Tüpraş'ın çıkış fiyatından daha düşük fiyatla akaryakıt veya LPG satılabiliyor. ya vergisi ödenmiyor, ya da illegal biçimde alınıp satılıyor. Binlerce kişiye istihdam yaratan, devletine vergisini son kuruşunu kadar ödeyen dürüst bayiler can çekişirken, kaçakçılar servetlerine servet katıyor ve sayıları her geçen gün artıyor. Yetkililerimize bir kez daha sesleniyorum, bıçak kemiğe dayandı, akaryakıtta maliyetin altındaki fiyatlarla yapılan satışlar bitirilmediği takdirde dürüst bayiler tek tek kapanacaktır."

Yakıt yerine satılan faturalar

Okumuş, sektörün diğer önemli sorunlarından birinin de yakıt yerine satılan faturalar olduğunu bildirdi.

Devletin milyonlarca liralık vergi kaybına neden olan vergi kaçakçılığının sektörde büyük yaralar açtığını belirten Okumuş, "Yakıt yerine fatura satılarak yapılan vergi kaçakçılığının önlenmesi için sendikamızın önerisi fatura ve irsaliyenin eş zamanlı kesilmesi, vergisinin yüksek olması nedeniyle fatura ve irsaliye iptalinin çok katı kurallara bağlanması, akaryakıtın fiziksel takibinin ve mali denetimin uçtan uça izlenecek bir sistemin kurulması. Bu önerilerimizi yetkililere aktardık. Dileğimiz bir an evvel bu sorunun çözülmesi." değerlendirmesinde bulundu.

Kredi kartı komisyon oranı düşürüldü

Ziraat Bankası ile PÜİS arasında yapılan protokolle, PÜİS üyesi akaryakıt bayilerine uygulanan kredi kartı komisyon oranının 1,70'den 1,40'a düşürüldüğü bilgisini veren Okumuş, "Sektörümüz ve özellikle bayilerimizi ekonomik yönden rahatlatacak bir karara imza attıkları için başta genel müdürümüz olmak üzere Ziraat Bankası'nın tüm yöneticilerine şükranlarımızı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Okumuş, sendika olarak isteklerinin komisyon oranının yüzde 1'in altına düşmesi olduğunu belirtti.