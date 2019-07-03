PÜİS'ten EPDK'nin taslaklarına destek

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Genel Başkanı İmran Okumuş, "Sendikamızın uzun bir süredir dile getirdiği dağıtım kesimine tanınan toplam kar payının yüzde 50'sinden fazlasının bayilere verilmesi talebinin kurul kararı taslağı ile düzenlenmesi bayilerimiz açısından önemli bir kazanımdır.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Genel Başkanı İmran Okumuş, "Sendikamızın uzun bir süredir dile getirdiği dağıtım kesimine tanınan toplam kar payının yüzde 50'sinden fazlasının bayilere verilmesi talebinin kurul kararı taslağı ile düzenlenmesi bayilerimiz açısından önemli bir kazanımdır." dedi.

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