Son Dakika Haberleri: PÜİS'ten EPDK'nin taslaklarına destek
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PÜİS'ten EPDK'nin taslaklarına destek

1 saat önce

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Genel Başkanı İmran Okumuş, "Sendikamızın uzun bir süredir dile getirdiği dağıtım kesimine tanınan toplam kar payının yüzde 50'sinden fazlasının bayilere verilmesi talebinin kurul kararı taslağı ile düzenlenmesi bayilerimiz açısından önemli bir kazanımdır.

PÜİS'ten EPDK'nin taslaklarına destek, System.String[]
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Genel Başkanı İmran Okumuş, "Sendikamızın uzun bir süredir dile getirdiği dağıtım kesimine tanınan toplam kar payının yüzde 50'sinden fazlasının bayilere verilmesi talebinin kurul kararı taslağı ile düzenlenmesi bayilerimiz açısından önemli bir kazanımdır." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:47 
Ekonomi
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