Pul biber ihracatı yılın ilk çeyreğinde yüzde 27 arttı

Türkiye yılın ilk 3 ayında 78 ülkeye 2 milyon 297 bin dolarlık pul biber ihracatı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den geçen yıl 107 ülkeye 7 milyon 637 bin dolarlık pul biber ihracatı gerçekleştirildi.

Geçen yılın ocak-mart döneminde 1 milyon 807 bin dolarlık girdi elde edilirken bu yılın aynı döneminde 78 ülkeye yapılan ihracat yüzde 27 artarak 2 milyon 297 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

İlk çeyrekte, Almanya, Hollanda, İngiltere, Irak, ABD, Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirliği, Libya, Kanada, Umman, Japonya, Ürdün, Etiyopya, Mısır, Malta ve Kenya'nın da aralarında bulunduğu 78 ülkeye 891 ton pul biber satıldı.

Pul biber ihracatında döviz girdisi olarak ilk sırayı 660 bin dolar ile Almanya aldı. Bu ülkeyi 330 bin dolarla Hollanda ve 260 bin dolarla İngiltere izledi.

"Yıl sonuna kadar ihracat rakamları daha da yukarıya çıkacaktır"

Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, AA muhabirine, Türkiye'de üretilen pul biberin 78 ülkeye ihraç edilmesinin isotun ana vatanı olarak gördükleri Şanlıurfalılar açısından sevindirici olduğunu söyledi.

İhracat rakamlarının yüksek olmasından mutluluk duyduklarını ifade eden Kızıldemir, "Bizim 'en tatlı acı' dediğimiz isotun lezzetine varan ülkeler bundan vazgeçemiyor. İhracat rakamlarının yüksek olması sevindirici bir durum. Ümit ediyorum ki yıl sonuna kadar bu ihracat rakamları daha da yukarıya çıkacaktır." dedi.