Pul biberimiz 100 ülkede yemekleri lezzetlendirdi

Türkiye'de üretilen ve dünya mutfaklarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan pul biber, aralarında ABD, Almanya, İngiltere, Rusya, Suudi Arabistan, Küba ve Malezya'nın da bulunduğu 100 ülkenin mutfaklarında yemeklere tat kattı.

AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den 2019 yılında 5 milyon 876 bin dolarlık pul biber ihracatı yapıldı. 2020 yılının 10 aylık döneminde yapılan ihracat, bir önceki senenin rakamlarını aşarak 6 milyon 79 bin dolara yükseldi.

Ocak-Kasım 2020 döneminde Almanya, Suudi Arabistan, İngiltere, İtalya, ABD, Hollanda, Kamerun, Ekvator Ginesi, Kenya, Tayland, Ukrayna, Norveç, Kuveyt, Yunanistan, Etiyopya, Kostarika, Gabon ve Romanya'nın da arasında olduğu 100 ülkeye 1997 ton ihracat yapıldı.

Bu yılın ilk 10 ayında gerçekleştirilen pul biber ihracatında ilk sırayı 583 tonla Almanya aldı. Bu ülkeyi 451 tonla Suudi Arabistan ve 177 tonla İngiltere izledi.

Geçen yıl pul biber ihracatının yapılmadığı Vietnam, Macaristan, Polonya, Kenya, Gabon, Filipinler, Sırbistan, Endonezya, Gambiya, Malezya, Ruanda, Estonya, Küba, Moğolistan, Tanzanya, Kongo ve Şili de 100 ülke arasında yer aldı.

Şanlıurfa Ticaret Odası Başkanı Halil Peltek, AA muhabirine, Şanlıurfa'da yetiştirilen ve yöre halkı tarafından da isot olarak adlandırılan pul biberin yurt içinde ve yurt dışında büyük rağbet gördüğünü söyledi.

Bu yıl biber ekim alanlarının arttığına işaret eden Peltek, "Geçen yıl 90 ülkeye isot ihracatı yapıldı. Bu ihracat gerek İstanbul'dan gerek Gaziantep'ten gerekse Şanlıurfa'dan yapıldı ancak ham madde üretimi kentimizin yerel isotundan yapıldı. Bunun da ülkeye katkısı ve katma değeri oldu. Bu yıl rekolte fazla, ihracatın da fazla olacağını ümit ediyoruz." dedi.

Yurt içi ve yurt dışından talep var

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki işletmesinde pul biber üretimi yapan bir fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Köse de ürettikleri biberleri yurt içinde ve yurt dışında piyasaya sunduklarını ifade etti.

Geçen yıl üretimlerinin yüzde 10'unu ihracata gönderdiklerini aktaran Köse, "Almanya, Fransa, İngiltere gibi ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine ihracat yaptık. Bunun yanında Katar ve Suudi Arabistan'a da ürün gönderdik. Avrupa dışında en çok Katar'a ürün gönderdik." diye konuştu.

Köse, yeni mahsul biberin üretimini de sürdürdüklerini aktararak, bu yıl ihracatlarını yüzde 25'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.