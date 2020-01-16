Pulev maçı için İstanbul ilk 3'te - Son Dakika
Son Dakika Spor Pulev maçı için İstanbul ilk 3'te - Son Dakika Spor

Pulev maçı için İstanbul ilk 3'te

5 saat önce

Anthony Joshua ve Kubrat Pulev arasında oynanacak boks maçının ayrıntıları netleşmeye başladı.

Pulev maçı için İstanbul ilk 3'te, System.String[]
Anthony Joshua ve Kubrat Pulev arasında oynanacak boks maçının ayrıntıları netleşmeye başladı. Uluslararası Boks Federasyonu'nda (IBF) 1 numarada bulunan Bulgar Kubrat Pulev ile şampiyon Anthony Joshua arasında görüşmeler tamamlanmak üzere. 23 Mayıs Cumartesi günü oynanması beklenen mücadele öncesinde, 3 şehir karşılaşmaya ev sahipliği yapmak için aday durumda.

Londra'da bulunan ve Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'un iç saha maçlarını oynadığı Hotspur Stadyumu ile birlikte adaylar arasında İstanbul Vodafone Park'ta bulunuyor. Mücadelenin oynanacağı yer için son aday ise Suudi Arabistan.

PULEV'İN MENAJERİ İSTANBUL'DABulgar boksör Kubrat Pulev'in manajeri Ivaylo Gotzev de dün İstanbul'a gelerek Vodafone Park Stadyumu'nu gezdi. Gotzev, stat yetkilileri ile de kiralama konusunda bir görüşme gerçekleştirdi. Taraflar arasındaki görüşmelerin 31 Ocak'a kadar devam edeceği, sonrasında ise maçın oynanacağı şehrin hakkında son kararın verileceği öğrenildi.


- İstanbul
Anthony Joshua, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İbb'ye açtığı davayı kazanan işçi konuştu
İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğin 1 lira 50 kuruş olmasını talep etti Karşısına çıkan horoza taş atan postacı, sert kayaya çarptı! O anlar kameralara yansıdı İmamoğlu'nun Erdoğan'a verdiği 4 sayfalık mektubun detayları ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 02:13:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pulev maçı için İstanbul ilk 3'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]