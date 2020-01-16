Pulev maçı için İstanbul ilk 3'te

Anthony Joshua ve Kubrat Pulev arasında oynanacak boks maçının ayrıntıları netleşmeye başladı. Uluslararası Boks Federasyonu'nda (IBF) 1 numarada bulunan Bulgar Kubrat Pulev ile şampiyon Anthony Joshua arasında görüşmeler tamamlanmak üzere. 23 Mayıs Cumartesi günü oynanması beklenen mücadele öncesinde, 3 şehir karşılaşmaya ev sahipliği yapmak için aday durumda.

Londra'da bulunan ve Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'un iç saha maçlarını oynadığı Hotspur Stadyumu ile birlikte adaylar arasında İstanbul Vodafone Park'ta bulunuyor. Mücadelenin oynanacağı yer için son aday ise Suudi Arabistan.

PULEV'İN MENAJERİ İSTANBUL'DABulgar boksör Kubrat Pulev'in manajeri Ivaylo Gotzev de dün İstanbul'a gelerek Vodafone Park Stadyumu'nu gezdi. Gotzev, stat yetkilileri ile de kiralama konusunda bir görüşme gerçekleştirdi. Taraflar arasındaki görüşmelerin 31 Ocak'a kadar devam edeceği, sonrasında ise maçın oynanacağı şehrin hakkında son kararın verileceği öğrenildi.

- İstanbul