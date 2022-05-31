Pulitzer Ödüllü Gazeteci: Savaş Ekonomisi ABD'de Özel Ekonomiyi Yok Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Pulitzer Ödüllü Gazeteci: Savaş Ekonomisi ABD'de Özel Ekonomiyi Yok Ediyor

31.05.2022 17:31
Pulitzer Ödüllü Gazeteci: Savaş Ekonomisi ABD'de Özel Ekonomiyi Yok Ediyor

Pulitzer Ödülü sahibi Chris Hedges, "İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana yerleşik olan daimi savaş ekonomisi özel ekonomiyi yok etti, ülkeyi iflas ettirdi ve vergi mükelleflerinin trilyonlarca dolarını çarçur etti" dedi.

Pulitzer Ödülü sahibi Chris Hedges, "İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana yerleşik olan daimi savaş ekonomisi özel ekonomiyi yok etti, ülkeyi iflas ettirdi ve vergi mükelleflerinin trilyonlarca dolarını çarçur etti" dedi.

NEW YORK, 30 Mayıs (Xinhua) -- Pulitzer Ödülü sahibi Chris Hedges, ABD medya kuruluşu Salon.com'da yayınlanan bir yorumunda, Amerikalıların geçim kaynaklarının bozulmasına neden olan "kontrolsüz militarizmin ölüm sarmalında sıkışıp kaldığı bir dönemde" ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardıma devam ettiğini belirtti.

Hedges geçen hafta yayınlanan yorumunda, ABD hükümetinin, Ukrayna'ya son zamanlarda yapılan yardım paketine yaklaşık 40 milyar ABD doları tahsis ederken, onlarca yıllık altyapıları iyileştirmek, öğrenci borçlarını affetmek, gelir eşitsizliğini gidermek, aç çocukları beslemek, silah şiddetini kontrol etmek ve diğer iç meseleler için neredeyse hiç çaba sarf etmediğini yazdı. Hedges, "Daimi savaşa dönüş yaklaştı: Önce Amerika'yı iflas ettirecek, sonra yok edecek" başlıklı yazısında, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı son yardımların çoğunun Raytheon Technologies, General Dynamics, Northrop Grumman, BAE Systems, Lockheed Martin ve Boeing gibi silah üreticilerine gittiğini belirtti.

Bunun "sadece başlangıç" olduğuna dikkat çeken Hedges, "İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana yerleşik olan daimi savaş ekonomisinin özel ekonomiyi yok ettiğini, ülkeyi iflas ettirdiğini ve vergi mükelleflerinin trilyonlarca dolarını çarçur ettiğini" ekledi. Hedges şunları yazdı: Şimdi ABD'de, politikacılardan ana akım medyaya kadar, daimi savaş ekonomisine karşı çıkmak veya aşırılıklarını dizginlemek için kimse öne çıkmıyor. "İktidardaki iki parti, şirketler, özellikle de askeri müteahhitler tarafından satın alındı. Basın da çok zayıf ve savaş endüstrisine boyun eğiyor". Aynı zamanda ScheerPost'ta köşe yazarı olan Hedges, askeri stratejistlerin, gelecekteki savaşlarla ilgili hayali teorilere yatırım yaptığını, ancak geçmişin derslerini görmezden gelerek daha fazla fiyaskoyu garanti ettiğini, bu arada siyaset sınıfının da çok kutuplu bir dünyanın ortaya çıkışını ve Amerikan gücünün gözle görülür biçimde düştüğünü kabul etmeyi reddettiğini söyledi. "Hadges, Bu parodi için çok yüksek bir bedel ödeyeceğiz" diye uyarıda bulundu.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
ABD'de ulusal konut fiyat endeksi martta yüzde 20'nin üzerinde arttı ABD'de ulusal konut fiyat endeksi martta yüzde 20'nin üzerinde arttı ABD'de Anma Günü Resmi Geçidi ABD'de Anma Günü Resmi Geçidi
Kaynak: Xinhua

Tam Gemi Şok Denemeleri, Pulitzer Ödülü, İflas, Savaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pulitzer Ödüllü Gazeteci: Savaş Ekonomisi ABD'de Özel Ekonomiyi Yok Ediyor - Son Dakika


Son Dakika
17:19 Dev timsah, çantada keklik sanıp anne su samuru ve yavrularına saldırdı! Sonra olanları kimse tahmin edemiyor
17:11 Zihinsel engelli Suriyeli kadına tekmeyle saldıran adam tutuklandı
17:07 Tamir için cami kubbesine çıkan inşaat ustası düşerek hayatını kaybetti
17:03 Siirt'te PKK'lı teröristlerden hain tuzak! Patlayan mayın sonucu yaralanan 2 askerden 1'i şehit oldu
17:03 Barcelona'nın Pique'ye ödemesi gereken miktar şaşırttı! İki taraf da orta yol arayışında
17:01 Bebek'ten skandal bir görüntü daha! Çırılçıplak şekilde banka uzanan adam kimseyi umursamadan sigarasını içti
16:47 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan, hastaneden fotoğraf paylaşıp son durumundan bahsetti
16:42 Ozan Tufan sosyal medya hesabından paylaştı, taraftarlar "Abdullah Avcı'ya mesaj" dedi
16:32 Atalanta, gözünü Galatasaraylı Alexandru Cicaldau ve Marcao'a dikti
16:28 Deniz bir anda kırmızıya büründü, plajdakiler panikle etrafa kaçıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 17:38:29. #1.11#
SON DAKİKA: Pulitzer Ödüllü Gazeteci: Savaş Ekonomisi ABD'de Özel Ekonomiyi Yok Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement