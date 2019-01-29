Pulitzer Ödüllü Vıet Thanh Nguyen, İlk Öykü Kitabı Mülteciler İle Kafka Kitap'ta!

İlk romanı Sempatizan'la Pulitzer, Carnegie Madalyası, Edgar ve PEN/Faulkner'ın da dahil olduğu ona yakın ödül kazanan Viet Thang Nguyen'in ilk öykü kitabı Mülteciler, yirmi yılı aşkın sürede yazdığı ve çeşitli kaynaklarda yayımlanmış sekiz öyküsünü içeriyor. Mülteciler hem yazarın üslup ve anlatı ustalığını tescilliyor hem de yayımlandığı yıl itibariyle ABD başta olmak üzere tüm dünyada yükselen milliyetçi-muhafazakâr, dolayısıyla göç karşıtı siyasi pratiğe ve söyleme karşı sadece Vietnamlı mültecilerin değil, tüm dünyada bu travmaya maruz kalan insanların hakkını ve insanlığın değerini savunması nedeniyle çok kıymetli bir eser olarak görülüyor.

Ağabeyimi denize bıraktığımız günden beri omzumda tünemiş oturan papağan eğildi ve ondan kurtulmanın tek yolunun konuşmasına izin vermek olabileceği geldi aklıma.

"Söylesene bana," dedi papağan. "Neden ben hayatta kaldım da sen öldün?"

Ne kadar açık kalırsa kalsın asla kurumayacak gözlerle baktı bana. Annem yanılıyordu. Değişmişti ağabeyim, kanıtı da bu gözlerdi; tuzlu suda o kadar uzun kalmışlardı ki artık sonsuza dek açık duracaklardı.

"Sen de öldün," dedi.

"Daha bilmiyorsun sadece."

Viet Thanh Nguyen'in son yirmi senede kaleme aldığı öykülerden oluşan Mülteciler, parçalanmış anayurtları ile yeni ülkeleri arasında sıkışıp kalmış insanların deneyimleri üzerinden kimlik, aile, yuva, göç ve Amerikan rüyası temalarını işliyor.

"Herhalde petrol de öfke ve hüzün gibi dünyanın her yerinde bulunabiliyordu,

sadece nereye bakman gerektiğini bilmek yetiyordu."

San Francisco'ya gelip eşcinsel bir çiftin yanına yerleşen Vietnamlı genç bir mültecinin yaşadığı derin kültür şokundan, bunamaya başlayan kocası tarafından eski bir sevgilisiyle karıştırılan bir kadının hüsran dolu günlerine; Ho Chi Minh Kenti'nden genç bir kızın, Amerika'da yaşayan ve onun sahip olmadığı her şeyi elde etmiş gibi görünen üvey ablası tarafından ziyaretine kadar göç tecrübesini en alışılmadık açılardan ele alan bu sekiz öykü, mültecilerin hayallerini ve karşılaştıkları güçlükleri, ışıltılı bir anlatıyla kayda geçiriyor.

2017 yılında Asya/Pasifik Asıllı Amerikalılar Edebiyat Ödülü'ne layık görülen Mülteciler'de Nguyen, vatanından ayrılıp başka bir ülkede yuva kurmaya çalışan insanların özlemlerini, aynı zamanda yaşamımızın sınırlarını çizen kendimizi bulma yolculuğunda kurduğumuz ilişkileri ve beslediğimiz arzuları keskin, dolambaçsız, mizahi bir üslupla irdeliyor.