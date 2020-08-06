Pülümür Çayı'na otomobil uçtu, sürücü yaralandı - Son Dakika

Kaza, akşam saatlerinde Tunceli- Erzincan yolu Uzuntarla köyü mevkiinde meydana geldi. Tunceli'den Erzincan yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 GH 423 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Pülümür Çayı'na uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, kontrol amaçlı Tunceli Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Otomobil, AFAD ekiplerince Pülümür Çayı'ndan çıkarıldı.

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 06:04

Kaynak: DHA

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