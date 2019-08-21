Son Dakika Haberleri: Pülümür'de 3.9 büyüklüğünde deprem
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Pülümür'de 3.9 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Pülümür'de 3.9 büyüklüğünde deprem, System.String[]

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, merkez üssü Pülümür ilçesi olan 3.9 büyüklüğündeki depremin, saat 16.50'de meydana geldiğini açıkladı. Yerin 13.73 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle can ve mal kaybı olmadığı belirtildi.

Pülümür, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:11 Kaynak: DHA
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