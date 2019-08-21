Pülümür'de 3.9 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:11 Kaynak: DHA
TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, merkez üssü Pülümür ilçesi olan 3.9 büyüklüğündeki depremin, saat 16.50'de meydana geldiğini açıkladı. Yerin 13.73 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle can ve mal kaybı olmadığı belirtildi.
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